Bo, le chien de Barack Obama, est mort

«Notre famille a perdu un vrai ami et un compagnon loyal». C'est par ces mots que Barack Obama a annoncé ce 8 mai la perte de son chien Bo.

L'animal, né en 2008, avait été adopté par la famille présidentielle quelques semaines seulement après leur arrivée à la Maison Blanche. Il est en effet de tradition pour les chefs d'Etat américain de posséder un animal de compagnie. Une tendance qui n'a connu que quelques rares exceptions, comme Donald Trump.

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V

— Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2021