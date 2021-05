DIRECT - Coronavirus : le nombre de patients dans les services de réanimation passe sous la barre des 5.000

Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation continue de reculer lentement en France, tout comme celui de l'ensemble des patients hospitalisés. En Inde, le virus continue à circuler activement laissant craindre de nouvelles flambées du de coronavirus dans les prochains jours. Suivez l'évolution de la situation en direct.

19H12

Le nombre de malades du Covid-19 recensés dans les services de réanimation continue de reculer lentement, passant sous la barre des 5.000, et le nombre des admissions dans les hôpitaux décroit plus nettement, selon les chiffres de Santé publique France publiés dimanche.

Les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) accueillaient 4.971 personnes, contre 5.005 samedi et 5.106 vendredi. Cet indicateur, surveillé de très près par les autorités sanitaires, s'éloigne doucement de la barre des 6.000 malades dépassée le 26 avril, et du pic alarmant de la première vague du printemps 2020 (environ 7.000 patients).

17H45

Le Covid-19, qui a officiellement fait 581.000 morts depuis début 2020 aux Etats-Unis, a sans «aucun doute» tué beaucoup plus de monde dans le pays le plus endeuillé au monde par la pandémie, a estimé dimanche le conseiller médical de la Maison Blanche Anthony Fauci.

Interrogé sur une nouvelle étude publiée cette semaine par l'Université de Washington, qui évalue à plus de 900.000 morts le bilan américain du coronavirus, le Dr Fauci n'est pas allé jusqu'à valider ces données. Les autorités sanitaires «ont dit depuis le début qu'une sous-évaluation» de la mortalité «était très probable», a-t-il dit sur la chaîne NBC.

«Ce modèle évoque un bilan significatif» de 900.000 morts, «cela place la sous-évaluation à un niveau un peu plus élevé que je l'aurais pensé, mais parfois les modèles sont corrects, parfois un peu moins», a-t-il ajouté.

16h33

Un nouveau confinement d'une semaine, englobant la fête musulmane célébrant la fin du ramadan, a commencé dimanche en Tunisie, au moment où les hôpitaux ont du mal à gérer l'augmentation des cas de coronavirus.

Les autorités tunisiennes ont averti vendredi que le système de santé menaçait de «s'écrouler» en raison de l'afflux grandissant de malades dans les hôpitaux. Elles ont par conséquent instauré un confinement du 9 au 16 mai.

Il coïncide avec la fête de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du mois de jeûne du ramadan, lorsque les musulmans se réunissent traditionnellement en famille ou entre amis, qui est attendue cette année le 13 mai.

14h06

Nouveau record de mortalité en Inde. Le géant asiatique d'1,3 milliard d'habitants, a enregistré samedi 4.197 morts supplémentaires en une seule journée - un nouveau record national, qui y porte le bilan total à 238.270 décès.

L'épidémie se stabilise dans les grandes villes comme New Delhi et Bombay qui ont reçu des approvisionnements supplémentaires en oxygène mais flambe dans le Sud rural, poussant les autorités à ordonner des confinements locaux.

11h35

Cluster sur un navire dans l'océan indien. Onze membres d'équipage d'un navire en rade au large de La Réunion ont été testés positifs au variant indien du coronavirus, et quatre d'entre eux sont hospitalisés, ont annoncé dimanche les autorités sanitaires de l'île. Le navire, dont le pavillon et le nom n'ont pas été révélés "faisant route entre l'Inde et le Brésil", a demandé assistance lundi pour suspicion d’un cas de Covid-19 à bord, indique l'Agence régionale de Santé (ARS) dans un communiqué.

10h47

Le variant indien en cause. Le variant du coronavirus découvert en Inde est plus contagieux et présente des caractéristiques qui pourraient rendre les vaccins moins efficaces, contribuant à la l'accélération de l'épidémie en Inde, a averti samedi la scientifique en chef de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) Soumya Swaminathan.

Pour la première fois samedi, l'Inde a enregistré la mort de plus de 4.000 personnes due au Covid-19 en 24 heures et plus de 400.000 nouvelles contaminations, mais les experts estiment que les chiffres officiels sont largement sous-évalués.

8h35

Levée partielles des restrictions en Espagne. Un vent de liberté s'est levé dimanche en Espagne, où les habitants sont enfin autorisés à sortir de leur région pour changer d'air ou retrouver des proches qu'ils n'avaient pas vus depuis des mois.

Dans la plupart des régions, la fin de ce régime d'exception à 00H00 dimanche, c'est-à-dire en toute fin de soirée samedi, a signifié également la levée du couvre-feu comme à Barcelone (nord-est) où cris, applaudissements et musique ont marqué cette liberté retrouvée.

6h15

Le bilan du 8 mai en France. Ce samedi 8 mai, 20.745 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France, soit un total de 5.767.959 cas confirmés depuis le début de l’épidémie.