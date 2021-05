DIRECT - Coronavirus : le variant «indien» contribue à l'explosion du Covid en Inde, confirme l'OMS

Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation continue de reculer lentement en France, tout comme celui de l'ensemble des patients hospitalisés. En Inde, le virus continue à circuler activement laissant craindre de nouvelles flambées du de coronavirus dans les prochains jours. Suivez l'évolution de la situation en direct.

10h47

Le variant indien en cause. Le variant du coronavirus découvert en Inde est plus contagieux et présente des caractéristiques qui pourraient rendre les vaccins moins efficaces, contribuant à la l'accélération de l'épidémie en Inde, a averti samedi la scientifique en chef de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) Soumya Swaminathan.

Pour la première fois samedi, l'Inde a enregistré la mort de plus de 4.000 personnes due au Covid-19 en 24 heures et plus de 400.000 nouvelles contaminations, mais les experts estiment que les chiffres officiels sont largement sous-évalués.

8h35

Levée partielles des restrictions en Espagne. Un vent de liberté s'est levé dimanche en Espagne, où les habitants sont enfin autorisés à sortir de leur région pour changer d'air ou retrouver des proches qu'ils n'avaient pas vus depuis des mois.

Dans la plupart des régions, la fin de ce régime d'exception à 00H00 dimanche, c'est-à-dire en toute fin de soirée samedi, a signifié également la levée du couvre-feu comme à Barcelone (nord-est) où cris, applaudissements et musique ont marqué cette liberté retrouvée.

6h15

Le bilan du 8 mai en France. Ce samedi 8 mai, 20.745 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France, soit un total de 5.767.959 cas confirmés depuis le début de l’épidémie.