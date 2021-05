Obligé de faire une escale imprévue, le pilote paye des pizzas pour tous les passagers

Le beau geste. Un pilote de la compagnie aérienne American Airlines n’a pas hésité à offrir des pizzas aux passagers qu’il emmenait de Key West, en Floride, à Charlotte, en Caroline du Nord. La raison ? Le vol a pris beaucoup de retard après avoir dû réaliser une escale imprévue.

Seulement quarante minutes après le décollage, mardi 4 mai, l’avion a rencontré de violents orages dans le ciel, l’obligeant à redescendre et même se poser à Charleston, en attendant que les conditions deviennent plus favorables à un vol sûr.

Durant une heure et 22 minutes décrites comme très longues et ennuyeuses par le New York Post, les passagers ont donc dû prendre leur mal en patience. Sentant certains esprits s’échauffer, le commandant de bord a donc décidé d’offrir une pizza à chacun d’entre eux. Soit environ 80 cartons bien remplis qui ont été livrés directement dans l’appareil. De quoi détendre l’atmosphère et permettre à chacun de passer un meilleur vol, même si celui-ci aura duré un total de six heures.

La décision a permis à sa compagnie de louer le comportement de ses équipes, «qui prennent grand soin de leur clientèle chaque jour (...), qu’il pleuve ou qu’il fasse beau».