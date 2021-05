Jérusalem : vaste incendie dans l'enceinte de l'Esplanade des mosquées

Depuis plusieurs jours, Israël est le théâtre d'une nouvelle flambée de violence. Ce lundi 10 mai, de nouveaux affrontements ont éclaté à Jérusalem sur l'Esplanade des mosquées entre des Palestiniens et la police israélienne. Dans la soirée, un incendie s'est déclaré dans l'enceinte de ce lieu connu pour être le troisième lieu saint de l'Islam.

Visible à plus de deux kilomètres à la ronde, cet incendie a effrayé de nombreux fidèles musulmans, réunis par milliers pour la prière du soir.

La cause de cet incendie n'était pas connue dans l'immédiat. Certaines sources évoquaient un arbre qui a pris feu pour une raison indéterminée, provoquant l'évacuation immédiate des lieux.

Dramatic images of the Western Wall Plaza being evacuated as a tree catches fire outside Al Aqsa Mosque, apparently as Palestinians shoot fireworks there. pic.twitter.com/AI7ait6IJb

— Eylon Levy (@EylonALevy) May 10, 2021