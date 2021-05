Vidéo : près de Londres, une baleine coincée dans la Tamise échappe aux secouristes

Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 mai, la banlieue londonienne a été le théâtre d'un sauvetage peu banal. Une baleine, coincée dans une écluse de la Tamise, a mobilisé les secours pendant des heures. Mais le sort de l'animal est encore incertain.

Selon les informations de la BBC, il s'agit d'une baleine de Minke. Sa petite taille, 3 à 4 mètres de long, indique que ce mammifère marin n'est encore qu'un bébé. L'animal a été aperçu pour la première fois dimanche, à quelques kilomètres en amont de la rivière, près de Barnes Bridge.

L'autorité du port de Londres affirme que la baleine est restée coincée sur les rouleaux de l'écluse de Richmond, dans la banlieue sud-ouest de la capitale britannique, aux alentours de 19h, heure locale. Les secouristes ont été dépêchés sur place environ deux heures plus tard et ont été rapidement rejoints par les pompiers et des plongeurs spécialisés.

Ils sont restés mobilisés pendant une partie de la nuit, avant de parvenir à déplacer l'animal dans un lieu plus sûr. Légèrement blessée, la baleine a été remorquée à un kilomètre en amont de Richmond, installée sur une sorte de coussin gonflable. Elle devait ainsi attendre d'être examinée par un vétérinaire, afin de déterminer si elle était suffisamment forte pour être ramenée au large.

Mais, vers une heure du matin, l'animal s'est libéré, regagnant la rivière et échappant aux secouristes. Pour l'heure, il n'a toujours pas été retrouvé et les autorités portuaires ont demandé aux habitants de rester vigilants, afin de leur signaler immédiatement la présence de la baleine s'ils l'aperçoivent.

Les baleines de Minke, également appelées petits rorquals ou rorquals à museau pointu, sont les plus petites représentantes de la famille des baleines. A l'âge adulte elles mesurent environ 10 mètres de long et peuvent être observées dans le nord des océans Atlantique et Pacifique. Coincé dans la Tamise, cet animal n'est évidemment pas dans son élément et les autorités insistent sur la nécessité de le trouver rapidement.