Birmanie : Une reine de beauté prend les armes contre la junte

«Je ne fais pas de politique. Je fais la révolution.» Face au coup d'Etat des militaires en Birmanie, Htar Htet Htet a choisi son camp. La reine de beauté a indiqué sur Facebook avoir rejoint les factions rebelles.

Htar Htet Htet a posté une photo d'elle en treillis noir, avec un fusil d'assaut, l'air déterminée. «Je me battrai autant que je le pourrai», a-t-elle écrit, ce 11 mai. «Je suis prête à tout abandonner. Je suis même prête à y laisser ma vie.»

Depuis 42 jours, Htar Htet Htet vit dans la jungle et apprend le maniement des armes. Elle participe aux guérillas et, sur son fil Facebook, tient ses abonnés informés. Pour des raisons de sécurité, elle n'a toutefois pas révélé le nom de la faction à laquelle elle appartient.

Rien ne prédestinait cette professeure de gymnastique à devenir une guerrière. A 31 ans, Htar Htet Htet est surtout connue pour avoir représenté la Birmanie en 2013 à Miss Grand International, un concours de beauté qui se tient chaque année en Thaïlande.

Les photos de Miss en maillot de bain ont quitté son fil Facebook. Aujourd'hui, Htar Htet Htet relaie des communiqués de rebelles, des images d'affrontements et de cadavres. «Que vous ayez une arme, un stylo, un clavier ou que vous donniez de l'argent au mouvement pro-démocratie, chacun doit faire sa part pour que la révolution réussisse», a estimé Htar Htet Htet.

L'armée a pris le pouvoir en Birmanie le 1er février, mettant fin à une décennie de démocratie. La dirigeante Aung San Suu Kyi a été arrêtée. Les manifestations pro-démocratie sont sévèrement réprimées.

Plus de 780 civils ont été tués par les militaires depuis le coup d'Etat, selon une ONG locale. 43 enfants figurent parmi eux. La plus jeune victime était âgée de seulement six ans.