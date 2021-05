DIRECT - Coronavirus : les vaccins à ARN messager jugés efficaces contre le variant indien

Le freinage de l'épidémie depuis quatre semaines a permis de diminuer lentement l'afflux de malades dans les hôpitaux. Dans le même temps, la campagne de vaccination s'accélère. Suivez l'évolution de la situation en direct.

17h16

Les vaccins anti-Covid utilisant la technologie de l'ARN messager, comme ceux de BioNtech/Pfizer et Moderna, semblent efficaces contre le variant à l'origine d'une flambée des cas en Inde, a indiqué mercredi l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Les données évaluées par le régulateur européen concernant l'efficacité des vaccins ARNm contre le variant B.1.617 du Covid-19 sont "encourageantes", a affirmé le responsable de la stratégie vaccinale de l'EMA, Marco Cavaleri, lors d'une conférence de presse.

12h37

Roland-Garros accueillera jusqu'à 5.388 spectateurs jusqu'au 8 juin inclus, puis jusqu'à 13.146 à partir du 9 juin grâce à l'autorisation gouvernementale de remonter le plafond de la jauge à 65%, a annoncé mercredi la directrice générale de la Fédération française de tennis, Amélie Oudéa-Castéra.

Par ailleurs, la FFT n'a pas reçu de dérogation au couvre-feu et aucun spectateur ne sera donc admis pour les sessions nocturnes qui apparaissent pour la première année dans le Majeur français.

12h01

Un véritable "cocktail toxique" de déni, mauvais choix et manque de coordination a plongé le monde dans une pandémie qui "aurait pu être évitée", selon un rapport d'experts indépendants publié mercredi. Afin de mettre fin au plus vite à la pandémie de Covid-19, le panel indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie recommande aussi que les pays riches disposant de suffisamment de vaccins s'engagent à "fournir au moins un milliard de doses d'ici septembre 2021" à 92 pays défavorisés.

11h00

Les autorités du nord de l'Inde ont déclaré avoir installé un filet en travers du fleuve Gange, après la découverte de dizaines de corps échoués, victimes présumées du Covid-19.

09h05

Les universités pourront accueillir 50% des étudiants à partir du 19 mai, contre 20% jusqu'à présent, afin d'organiser des sessions de préparation au rattrapage, annonce la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal.

8h20

Invité de Laurence Ferrari dans la Matinale de CNEWS, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire annoncé qu'une solution va être étudiée aujourd'hui avec le Premier ministre Jean Castex sur la question des jauges pour les petites terrasses.

«Si vous avez 40 tables et qu'on vous demande d'en mettre 20, c'est un effort mais c'est un effort qui est supportable. Si vous êtes une toute petite terrasse et que vous avez 4 tables et qu'on vous demande de passer à 2, là, j'entends parfaitement les restaurateurs qui nous disent "ça vaut pas le coup de rouvrir"», a-t-il notamment souligné.

06h40

Nauru, minuscule île du Pacifique, s'est félicitée de détenir le "record mondial" de vaccination contre le Covid-19, l'ensemble de sa population adulte ayant un reçu une première dose.

06h08

L'Inde a franchi la barre des 250.000 décès dus au coronavirus, selon des données officielles mercredi, alors que la pandémie continue de faire rage dans ce vaste pays de 1,3 milliard d'habitants.

Selon le ministère de la Santé, 4.205 personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès à 254.197 depuis le début de la pandémie. Le nombre de nouvelles contaminations a augmenté de près de 350.000 pour atteindre 23,3 millions. Nombre d'experts estiment que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés.

04h37

La Polynésie française n'a détecté aucun nouveau cas de Covid-19 entre lundi et mardi, et l'épidémie est en net recul depuis janvier, a annoncé la direction de la Santé. C'est la première fois depuis juillet 2020 que la Polynésie ne recense aucun nouveau cas en 24 heures. Un seul patient souffrant de Covid est hospitalisé en réanimation. La Polynésie française déplore 141 morts liés au Covid, mais aucun depuis le 6 mars.

02h02

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a détecté le variant à l'origine de l'explosion du nombre de cas de covid-19 en Inde dans des dizaines d'autres pays du monde. Le variant B.1.617, apparu pour la première fois en Inde en octobre, a été détecté dans des séquences versées dans la base de données GISAID "depuis 44 pays dans l'ensemble des six régions de l'OMS", indique l'organisation, ajoutant qu'elle a reçu "des notifications de détection dans cinq autres pays".

01h09

L'Assemblée nationale a finalement adopté dans la nuit de mardi à mercredi, par 208 voix contre 85, le projet de loi de sortie progressive de l'état d'urgence et le controversé "passe sanitaire", après une journée agitée par la fronde du MoDem dans la majorité.

Sous la pression des centristes, le gouvernement a accepté d'écourter la période de transition pendant laquelle des restrictions de libertés restent à sa disposition face à la pandémie, du 2 juin à fin septembre, plutôt que fin octobre. Il avait dû demander une seconde délibération, après le rejet de l'article premier du projet de loi en fin de journée.

00h22

Un cluster de "11 personnels du bloc opératoire de l'hôpital de Cayenne positifs au Covid-19" a été détecté en Guyane, a indiqué mardi à l'AFP une source proche des autorités sanitaires, confirmant une information du site Guyaweb. Selon l'hôpital de Cayenne, "10 personnels du bloc" étaient positifs "jeudi matin (6 mai)" un chiffre depuis réactualisé à onze par les autorités sanitaires.