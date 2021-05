Etats-Unis : Megan Rohrer, première personne transgenre élue évêque

L'église luthérienne marque l'histoire aux Etats-Unis. Megan Rohrer, révérend en Californie depuis plusieurs années, vient d'être élue évêque et dirigera un synode dans l'Etat ouest-américain.

C'est la première fois dans le pays qu'une personne transgenre atteint un rang aussi élevé dans les différentes églises chrétiennes majeures du pays. L'Evangelical Lutheran Church in America (ELCA), qui affirme réunir plus de 3 millions de fidèles, est ouvertement favorable à la défense des droits des LGBTQ+, et réalise même des cérémonies pour les mariages homosexuels depuis 2009. En 2010, elle avait accueilli ses premiers pasteurs ouvertement gays.

«Quand nous disons que tous sont les bienvenus, nous voulons dire que tous sont les bienvenus», a déclaré Elizabeth Eaton, l'évêque-présidente de l'ELCA depuis 2013. Megan Rohrer a fait part de sa joie dans un mail adressé aux médias et détaillé par le New York Times. «Je prie pour que mon élection par les fidèles du synode de Sierra Pacific serve a rappeler que l'amour fabuleux de Dieu n'est jamais limité par les opinions ou les lois des autres», peut-on lire.

«Le progrès est possible»

Jusqu'à présent, Megan Rohrer était pasteur dans une église de San Francisco. C'est une assemblée de la région qui a participé au vote lui permettant d'obtenir cette promotion.

«Les transgenres souffrent souvent d'être rejetés par leurs congrégations. L'élection du révérend Rohrer montre que le progrès est possible», s'est félicité Rodrigo Heng-Lehtinen, directeur exécutif adjoint du National Center for Transgender Equality. Megan Rohrer prendra officiellement ses fonctions le 1er juillet prochain.