Israël : qu'est-ce que le Dôme de fer, qui protège le pays des roquettes ?

C'est l'un des outils les plus importants de l'armée israélienne. Face aux centaines de roquettes tirées depuis la bande de Gaza et qui visent le pays ces derniers jours, les habitants sont protégés par un bouclier antimissile nommé Dôme de fer.

Cette technologie permet de limiter fortement les risques de pertes civiles, puisqu'elle est efficace entre 75 et 90% selon les données de Tsahal (armée israélienne, ndlr). En partie financé par les Etats-Unis et utilisé depuis 2011, le système va pouvoir analyser les trajectoires des roquettes, de manière à savoir si celles-ci se dirigent vers des zones habitées ou si elles vont tomber dans un terrain vague.

Dans le premier cas, lorsque la situation est jugée dangereuse, un missile va s'envoler automatiquement pour tenter d'intercepter la roquette. Si, en revanche, aucun dommage matériel ou humain n'est envisagé, le Dôme de fer va laisser l'engin explosif s'abattre sur le sol. Depuis mars dernier, le bouclier est également capable de détruire des drones ou encore des missiles de croisière.

INTERCEPTED:



Terrorists recently fired another barrage of rockets from Gaza toward the Israeli city of Ashkelon.





We intercepted the rockets with the Iron Dome Aerial Defense System, and are now striking Hamas terror targets. pic.twitter.com/5i87BRAgDn

— Israel Defense Forces (@IDF) May 10, 2021