Coronavirus : la petite île de Nauru a vacciné toute sa population adulte, un «record mondial»

Une campagne de vaccination au pas de charge. A Nauru, minuscule île du Pacifique, tous les adultes ont déjà reçu une première dose de vaccin anti-Covid. Un «record mondial», se sont félicitées les autorités mardi.

La première étape de la campagne de vaccination, lancée le 9 avril et achevée le 7 mai, a dépassé les attentes du gouvernement, a indiqué ce dernier dans un communiqué. En l'espace d'un mois, 7.392 personnes se sont vues administrer une dose, soit environ 108 % de la population adulte de Nauru, les étrangers étant compris dans ce chiffre.

Un chiffre qui représente 63 % de la population totale de Nauru, relativement jeune, estimée à environ 12.000 habitants.

«La "taskforce" en charge de la lutte contre le coronavirus se félicite de ce record mondial et remercie tous les habitants d'avoir contribué à ce que Nauru demeure un endroit épargné par le Covid», a déclaré le gouvernement. En effet, l'île de 21 km2 est l'un des rares pays du monde à n'avoir enregistré aucun cas de coronavirus sur son territoire, malgré de nombreux tests.

Une fin de campagne de vaccination mi-juillet

Mais «le risque que le coronavirus soit introduit à Nauru demeure», ont averti les autorités, «à l'arrivée de tout voyageur». «Les récents événements en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Fidji et en Inde ont montré à quelle vitesse la situation peut évoluer», ont-elles souligné, ces pays faisant face à une flambée des contaminations après avoir été épargnés par le virus un temps.

Nauru s'apprête maintenant à lancer la seconde phase de sa campagne de vaccination, centrée sur les secondes doses. Elle doit s'achever mi-juillet, soit la date de péremption des stocks de vaccins AstraZeneca de Nauru, obtenus grâce au mécanisme international Covax.

Avec plus de 100 % de sa population adulte vaccinée, Nauru est très en avance sur tous les autres pays de la planète. Autres champions de la vaccination, les Seychelles et Israël ont respectivement injecté au moins une dose de sérum à environ 70 % et 60 % de leur population.