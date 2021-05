À Monaco, le gouvernement paye le taxi aux clients des commerces

Pour redynamiser son économie locale frappée par la crise sanitaire, la Principauté vient de lancer le dispositif «Ticket Taxis+».

Cette mesure consiste à faire profiter les clients des boutiques et des restaurants de courses gratuites à Monaco à condition d’y réaliser ses dépenses. Sur les quinze euros correspondant au montant de chaque course offerte, «l’État prend à sa charge 10 euros, et les restaurateurs et commerçants partenaires financent les 5 euros restants», précise le gouvernement. Les tickets ne sont pas cumulables et tout dépassement tarifaire sera à la charge du client (arrêt lors de la course, détour, trajet hors Monaco).

Ce dispositif, qui repose sur un co-financement entre l’Etat et les commerçants, vise à relancer l’activité des chauffeurs de taxi, améliorer la qualité de vie des résidents de la Principauté et à soutenir l'économie du pays. Ce sont d’ailleurs les commerçants eux-mêmes qui décideront à qui offrir ces tickets.

« limiter l'utilisation de la voiture par les particuliers »

Dans cette ville-état très urbanisée de 2km2 et de 38 000 habitants, cette mesure «incitera à plus de mobilité en Principauté tout en limitant l'utilisation de la voiture par les particuliers», assure le gouvernement.

À Monaco, un seul malade du Covid-19 était encore soigné dans le service de réanimation du Centre Hospitalier Princesse-Grâce, hier. Quinze autres bénéficient d’un suivi à domicile. Au cours des dernières 24 heures, cinq nouveaux cas ont été enregistrés.