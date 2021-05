A New York, 750 morts du Covid-19 sont entreposés depuis plus d'un an dans des camions

Au pire de la pandémie à New-York, des camions frigorifiques étaient stationnés à l'extérieur des hôpitaux pour stocker les dépouilles des patients morts du Covid-19. Un an plus tard, des centaines de défunts se trouvent toujours dans ces remorques, en attente d'une sépulture.

A l'époque, au printemps 2020, les morgues des hôpitaux ainsi que les salons funéraires étaient submergés par l'afflux de victimes du Covid-19. Selon le Wall Street Journal, le bureau du médecin légiste, équipé pour accueillir quelque 20 dépouilles quotidiennes en temps normal, se voyait confier jusqu'à 200 défunts par jour au mois d'avril 2020.

Ces camions ont donc servi de solution d'urgence, permettant de conserver les corps dans de bonnes conditions, en attendant que la situation s'améliore. Mais, un an plus tard, les autorités locales révèlent qu'environ 750 défunts sont toujours entreposés dans une quarantaine de remorques réfrigérées. Ces dernières sont désormais stationnées à Brooklyn, le long du front de mer.

L'annonce, qui a eu lieu la semaine dernière lors d'un conseil municipal, a notammant provoqué la colère de Marc Gjonaji, l'un des élus, qui a comparé le traitement de ces dépouilles à celui réservé à des bagages non réclamés, déposés aux objets trouvés.

Dina Maniotis, commissaire adjointe du bureau des médecins légistes de la ville, se défend pourtant de tout manque de respect envers ces défunts. Elle assure qu'un «travail» est engagé avec chacune de leurs familles pour pouvoir leur offrir une sépulture digne de ce nom dans les plus brefs délais.

