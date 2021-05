La pandémie aurait pu être évitée, selon des experts

Pour eux, la pandémie est un «Tchernobyl du XXIème siècle». Et comme Tchernobyl, elle aurait pu être évitée. Treize experts indépendants mandatés par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ont pointé du doigt les défauts de la réponse internationale au Covid-19.

Après huit mois de recherche, ils ont rendu leurs conclusions dans un rapport publié ce 12 mai. Et pour Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Liberia et coprésidente du panel, le constat est simple : «Cette situation est due à une myriade d'échecs, de lacunes et de retards.»

En clair : le manque d'expérience des Etats a en partie entraîné 3,3 millions de morts, des centaines de milliers d'infectés, une crise économique mondiale et la dégradation de la santé mentale de millions de personnes.

Consciente que son rapport peut attiser la rancoeur, Ellen Johnson Sirleaf ajoute : «Nous comprenons que les gens soient en colère et bouleversés (...) Mais il n'y a pas un seul individu ou nation responsable.»

L'objectif de l'enquête est avant tout de soulever les erreurs commises pour ne pas les reproduire en cas de nouvelle pandémie. Et des erreurs, il y en a beaucoup. «Il est clair que la combinaison de mauvais choix stratégiques, d'un manque de volonté de s'attaquer aux inégalités et d'un système manquant de coordination a créé un cocktail toxique qui a permis à la pandémie de se transformer en crise humaine catastrophique», souligne le rapport.

Lenteurs et déni

Le manque de réaction de l'OMS est l'un des premiers faux pas. Alors qu'elle avait été prévenue par la Chine mi-décembre d'une série de cas de Covid-19, elle n'a tiré la sonnette d'alarme que le 30 janvier. «L'organisation n'était manifestement pas suffisamment habilitée à enquêter, puis à confirmer rapidement qu'une épidémie dangereuse était en train de se produire», a commenté Helen Clark, ancienne Première ministre de Nouvelle-Zélande et coprésidente du groupe d'experts.

«Pendant que le virus se propageait, les informations s’entassaient et les décisions étaient retardées dans l'attente de réponses à de laborieux échanges de courriels officiels», ajoute-t-elle. Mais l'OMS n'est pas la seule responsable. Les Etats ont eux aussi tardé à réagir, ne prenant conscience du danger que lorsque la situation a été qualifiée de «pandémie» par l'OMS, le 11 mars. Février a donc été, selon les experts, un «mois perdu» pourtant crucial pour enrayer la pandémie.

Les experts recommandent la création d'un Conseil mondial de lutte contre les menaces sanitaires. Ils souhaitent aussi mettre en place un nouveau système mondial de surveillance, qui autoriserait l'OMS à publier des informations sur les épidémies susceptibles de se transformer en pandémies sans l'accord des pays concernés. Dans l'espoir que la pandémie de Covid-19 «soit la dernière».