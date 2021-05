DIRECT - Coronavirus : «il faut tenir», les doses arrivent, assure Jean Castex

Le freinage de l'épidémie depuis quatre semaines a permis de diminuer lentement l'afflux de malades dans les hôpitaux. A quelques jours de la première phase du déconfinement, le pays se prépare. Suivez l'évolution de la situation en direct.

10h51

Le Premier ministre Jean Castex, en déplacement dans un centre de vaccination d'Auch, dans le Gers, a incité les Français à "tenir" sur le front sanitaire avant l'arrivée de "beaucoup de doses en juin" et le franchissement imminent du seuil des 20 millions de vaccinés. "Il faut tenir, on va avoir beaucoup de doses en juin, donc de nouveaux centres", a souligné le chef du gouvernement, lors de cette première étape de son déplacement dans son département natal.

10h11

Le gouvernement britannique a confirmé mettre en oeuvre la prochaine étape de son plan de déconfinement lundi, malgré une poussée préoccupante du variant indien en Angleterre où a été lancée une campagne de dépistage accéléré.

Outre cette mesure, raccourcir l'intervalle entre les deux doses de vaccin (jusqu'à trois mois actuellement) ou élargir la vaccination aux plus jeunes figurent aussi parmi les options étudiées par le gouvernement pour freiner la poussée du variant B1.617.2.

09h36

Singapour a annoncé une série de restrictions visant à juguler une récente hausse des cas de Covid-19 dans la cité-Etat qui, durant des mois, n'a enregistré presqu'aucun cas de contamination locale. A partir de dimanche, les restaurants ne pourront plus servir de clients sur place, les rassemblements de plus de deux personnes à l'extérieur seront interdits et les visites à domicile seront limitées à deux convives, ont annoncé les autorités lors d'une conférence de presse.

06h00

La Grèce lance sa saison touristique aujourd'hui avec le retour de la liberté de circulation au bout de sept mois de confinement.

00h23

A compter de ce vendredi, la Guyane est placée sous reconfinement pendant 17 jours en raison de la "dégradation" de la situation sanitaire sur ce territoire, a annoncé la préfecture de Guyane. Ce confinement s'étendra durant un peu plus de deux semaines, du vendredi 14 mai au dimanche 30 mai inclus, selon un communiqué de la préfecture.

Sur ce territoire ultramarin de près de 300.000 habitants, l'incidence est de "346 cas pour 100.000 habitants" sur 7 jours glissants, selon les dernières données de l'Agence régionale de santé (ARS).