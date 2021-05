Irlande : le service public de santé bloqué par une attaque informatique

Le service public de santé irlandais (HSE Ireland), a annoncé vendredi sur Twitter avoir dû arrêter l'ensemble de son système informatique en raison d'une importante cyberattaque utilisant un rançongiciel, ou «ransomware».

«Il y a une attaque ransomware importante sur les systèmes informatiques de HSE. Par précaution, nous avons arrêté tous nos systèmes informatiques afin de les protéger de cette attaque et de nous permettre d'évaluer pleinement la situation avec nos propres partenaires de sécurité», a tweeté l'organisme.

There is a significant ransomware attack on the HSE IT systems. We have taken the precaution of shutting down all our our IT systems in order to protect them from this attack and to allow us fully assess the situation with our own security partners.

