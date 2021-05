Tlatolophus galorum: une nouvelle espèce de dinosaure identifiée en 2021

Des paléontologues mexicains ont fait une découverte majeure. Ils ont identifié une nouvelle espèce de dinosaure, a priori pacifique et communicatif, à partir d'un spécimen trouvé dans le nord du Mexique, a annoncé jeudi l'Institut national d'anthropologie et d'histoire (INAH).

«Il y a 72 ou 73 millions d'années, un dinosaure herbivore colossal est mort dans ce qui devait être une étendue d'eau riche en sédiments, son corps a donc été rapidement recouvert par la terre et a pu être préservé à travers les âges», a indiqué l'INAH dans un communiqué.

Il s'agit de l'espèce baptisée Tlatolophus galorum. Le mot Tlatolophus est un dérivé des mots tlahtolli, en langue nahuatl- la langue des Aztèques parlée entre le 14 et le 16e siècle-, et lophus, en grec, qui signifient respectivement mot et crête.

Un dinosaure paisible et communicatif

Sa queue a été découverte en 2013 dans la municipalité de General Cepeda, dans l'Etat de Coahuila (nord du Mexique). Les scientifiques, en poursuivant les fouilles, ont ensuite retrouvé 80% de son crâne, sa crête de 1,32 mètre, ainsi que des os tels que le fémur et l'omoplate, ce qui leur a permis de définir «en 2021» qu'il s'agit d'une nouvelle espèce de dinosaure, a souligné l'INAH.

«Nous savons qu'ils avaient des oreilles capables de recevoir des sons à basse fréquence, donc ce devaient être des dinosaures paisibles mais communicatifs», avance aussi l'Institut. Les paléontologues pensent également qu'ils «émettaient des sons forts pour effrayer les carnivores ou à des fins de reproduction», et estiment que «les crêtes étaient de couleur vive».

La découverte a été publiée dans la revue scientifique Cretaceous Research, précise l'INAH.