DIRECT - Coronavirus: 3.371.695 personnes sont mortes du Covid-19 dans le monde

Le freinage de l'épidémie depuis quatre semaines a permis de diminuer lentement l'afflux de malades dans les hôpitaux. A quelques jours de la première phase du déconfinement, le pays se prépare. Suivez l'évolution de la situation en direct.

11h35

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.371.695 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 10H00 GMT.

Plus de 162.422.800 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 4.077 nouveaux morts, le Brésil (2.087) et la Colombie (530).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 585.708 décès pour 32.924.303 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 434.715 morts et 15.586.534 cas, l'Inde avec 270.284 morts (24.684.077 cas), le Mexique avec 220.384 morts (2.380.690 cas), et le Royaume-Uni avec 127.675 morts (4.448.851 cas).

9H25

Les commerces spécialisés dans l'habillement, les articles de voyages ou d'articles de sport fermés en novembre en raison du confinement vont percevoir une aide complémentaire pour tenir compte des difficultés à écouler leurs stocks, selon un décret paru dimanche au Journal officiel.

Cette aide s'adresse aux entreprises qui avaient déjà bénéficié de l'aide au titre du fonds de solidarité en novembre et s'élève à 80% du montant qu'elles avaient reçu ce mois-là. Elle concerne les magasins spécialisés dans "l'habillement, la chaussure, la maroquinerie et les articles de voyages ou les articles de sports ou sur éventaires et marchés dans le textile, l'habillement et la chaussure", précise le décret.

6h45

La vaccination contre le Covid-19 au Brésil est encore poussive et la campagne débutée tardivement il y a quatre mois pourrait être à nouveau freinée par des retards dans l'importation de principes actifs pour fabriquer de nouvelles doses.

Sous le coup d'une enquête parlementaire, le gouvernement Bolsonaro est accusé d'avoir sa part de responsabilité dans ces retards, à cause de tensions diplomatiques avec la Chine et de refus d'offres de vaccins.

Quelque 35 millions de Brésiliens ont reçu au moins une dose, soit 16% de la population. C'est trop peu pour avoir un vrai impact dans un pays où près de 435.000 vies ont été fauchées par le virus.

6h05

Vingt millions de personnes ont reçu leur première dose de vaccin contre le Covid-19 en France, a annoncé samedi Emmanuel Macron dans un tweet, permettant au gouvernement d'atteindre l'objectif qu'il s'était fixé.

«20 millions de Français vaccinés !», a également écrit le Premier ministre Jean Castex sur les réseaux sociaux. «À tous ceux qui se sont mobilisés pour atteindre cet objectif : merci pour votre engagement et votre exceptionnelle mobilisation. À tous nos compatriotes éligibles qui ne sont pas encore vaccinés : rendez-vous sur santé.fr.», a-t-il ajouté.