Espagne : une jeune migrante secourue après avoir dérivé dans l'océan Atlantique pendant 22 jours

«Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas être préparé», lâche le sergent Fernando Rodriguez, membre de l'armée de l'air espagnole. Le 26 avril dernier il a, avec son équipe, participé au sauvetage d'un bateau de migrants, au large des Canaries.

Sur les 59 passagers que l'embarcation transportait à l'origine, il ne restait que trois survivants, dont Aïcha, 17 ans. Dans un reportage réalisé par la BBC, la jeune femme raconte être partie de Mauritanie. Elle explique que les conditions de voyage se sont très vite dégradées après le départ : «deux jours après il n'y avait plus d'eau, plus de nourriture. Le quatrième jour, plus d'essence».

A 17-year-old from Ivory Coast has shared her incredible story of being rescued after spending three weeks adrift at sea





Out of 59 passengers, Aicha is one of only three to survive - recovering after 10 days in hospitalhttps://t.co/bNZq86YQol pic.twitter.com/KYxktqzAHm

— BBC News (World) (@BBCWorld) May 15, 2021