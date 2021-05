Corée du Sud : la femme de l'ambassadeur de Belgique invoque son immunité diplomatique après avoir agressé deux vendeuses

Les images avaient provoqué un mini-incident diplomatique entre la Belgique et la Corée du Sud. Le 9 avril dernier, l'épouse de l'ambassadeur de Belgique à Séoul avait été filmée par les caméras de surveillance d'un magasin agressant deux vendeuses. Elle a invoqué son immunité diplomatique pour échapper aux poursuites, a annoncé la police sud-coréenne lundi.

L'incident était né d'un malentendu. Selon des médias locaux, Xiang Xueqiu, 63 ans, avait essayé deux articles dans une boutique de vêtements de la capitale sud-coréenne, avant d'en ressortir et d'être rattrapée par une employée, croyant qu'elle portait sur elle l'une des tenues testées.

South Korean police said that they wanted to question the wife of Belgian Ambassador Peter Lescouhier after receiving a complaint about an alleged assault on a member of staff in a clothing store https://t.co/k05wYLcZLe pic.twitter.com/l1vS5p44t2

— Reuters (@Reuters) April 21, 2021