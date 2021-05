Leonardo DiCaprio donne plus de 35 millions d’euros pour restaurer les îles Galapagos

L’acteur star Leonardo DiCaprio a annoncé lundi sur Twitter qu’il s’apprêtait, par le biais de l’organisation Re:wild, à faire un don de 43 millions de dollars (environ 35 environ d’euros) afin de restaurer les îles Galapagos (Equateur).

«Partout dans le monde, la nature est en déclin, a affirmé l’interprète du Loup de Wall Street. Nous avons dégradé les trois quarts des espaces sauvages et poussé plus d'un million d'espèces au bord de l'extinction. Plus de la moitié des zones sauvages restantes de la Terre pourraient disparaître au cours des prochaines décennies si nous n'agissons pas de manière décisive».

More than half of Earth’s remaining wild areas could disappear in the next few decades if we don’t decisively act. This is why today I am excited to launch @Rewild - to help protect what’s still wild and restore the rest. pic.twitter.com/Sxmrx2uhwd

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) May 17, 2021