Un zoo américain a euthanasié des animaux affectés par le réchauffement climatique

Les visiteurs du zoo du Minnesota (Etats-Unis) ne verront plus de boeufs musqués. L'établissement a euthanasié ses deux derniers représentants de l'espèce après que la hausse des températures a fragilisé leur santé.

L'intervention a eu lieu «sans cruauté», «à la fin du mois d'avril», assure l'établissement dans un communiqué, qui explique que la météo affectait directement ces animaux. «On peut dire qu'ils s'épanouissaient quand les températures étaient plus froides, mais dès que la chaleur et l'humidité arrivaient, c'est là que je commençais à observer des changements», développe Cindy Bjork-Groebner, l'une des gardiennes du zoo.

(1/2) It's with heavy hearts we say goodbye to musk oxen at the MN Zoo. Our two remaining elderly musk oxen had been showing progressive age-related health issues; their health further declined this spring as the weather warmed. Read More: https://t.co/baW5NhZ9yQ pic.twitter.com/UryqOAFFmA

— Minnesota Zoo (@mnzoo) May 14, 2021