DIRECT - Coronavirus : 4.529 décès dus au Covid-19 en 24 heures en Inde, un nouveau record

Un café en terrasse, une séance de cinéma, une visite au musée ? Mercredi, après six mois de fermetures et un hiver gâché par le Covid meurtrier, la France retrouve une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. Suivez l'évolution de la situation en direct.

8h02

L'Inde a enregistré mercredi un nouveau record de 4.529 décès dus au Covid-19 en 24 heures, toujours sous l'effet d'une violente deuxième vague épidémique, tandis que que le nombre de nouvelles contaminations tendait à diminuer.

Le nombre de décès quotidiens dus à la maladie s'est alourdi ces derniers jours, au fur et à mesure que le virus se propageait dans les campagnes indiennes aux infrastructures sanitaires inexistantes ou dépourvues de l'essentiel.

Depuis le début, la pandémie a causé 283.248 morts dans le vaste pays de 1,3 milliard d'habitants, derrière les États-Unis (plus de 600.000 morts) et le Brésil (environ 440.000 morts).

3h34

L'Argentine a enregistré mardi son plus grand nombre de nouveaux cas de contamination au Covid-19 (35.543) et de décès (745) en 24 heures depuis le début le début de l'épidémie de coronavirus, ont annoncé les autorités.

Au total, l'Argentine a enregistré 3.371.508 cas de Covid-19 et 71.771 décès, pour une population de quelque 45 millions d'habitants.

"Ne baissons pas les bras, nous savons que nous traversons des temps difficiles", a déclaré mardi le président argentin Alberto Fernandez lors d'une cérémonie publique, en référence à ces chiffres record.