DIRECT - Coronavirus : Olivier Véran espère «tourner la page» en «novembre ou décembre»

Un café en terrasse, une séance de cinéma, une visite au musée ? Mercredi, après six mois de fermetures et un hiver gâché par le Covid meurtrier, la France retrouve une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. Suivez l'évolution de la situation en direct.

13h44

Le Malawi a incinéré mercredi 16.910 doses du vaccin AstraZeneca, dont la date de péremption était dépassée depuis mi-avril, les autorités affirmant que leur destruction s'imposait pour rassurer un pays encore méfiant à l'égard des vaccins.

11h58

On peut espérer "tourner la page du Covid" en "novembre ou décembre" prochains, si de nouveaux variants qui contournent la vaccination n'ont pas émergé d'ici là, a estimé ce jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

"Je pense qu'en novembre ou décembre prochains, au coeur de l'automne ou à l'approche de l'hiver, s'il n'y a pas eu de nouveaux variants (...), parce que nous aurons suffisamment vacciné et que nous ne voyons pas émerger de vague épidémique, alors nous pourrons véritablement considérer que la pandémie est derrière nous", a-t-il ajouté.

9h18

Au moins 75% des résidents du village olympique des Jeux de Tokyo "ont déjà été vaccinés ou ont prévu de le faire" avant l'ouverture des JO le 23 juillet, a déclaré mercredi le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach.

"Nous avons de bonnes raisons de penser que ce taux montera bien au-delà de 80%", a ajouté M. Bach lors d'une réunion en ligne avec les organisateurs nippons des Jeux, dont le maintien est critiqué par la majorité des Japonais en raison du risque sanitaire qu'il fait peser sur le pays.

8h02

L'Inde a enregistré mercredi un nouveau record de 4.529 décès dus au Covid-19 en 24 heures, toujours sous l'effet d'une violente deuxième vague épidémique, tandis que que le nombre de nouvelles contaminations tendait à diminuer.

Le nombre de décès quotidiens dus à la maladie s'est alourdi ces derniers jours, au fur et à mesure que le virus se propageait dans les campagnes indiennes aux infrastructures sanitaires inexistantes ou dépourvues de l'essentiel.

Depuis le début, la pandémie a causé 283.248 morts dans le vaste pays de 1,3 milliard d'habitants, derrière les États-Unis (plus de 600.000 morts) et le Brésil (environ 440.000 morts).

3h34

L'Argentine a enregistré mardi son plus grand nombre de nouveaux cas de contamination au Covid-19 (35.543) et de décès (745) en 24 heures depuis le début le début de l'épidémie de coronavirus, ont annoncé les autorités.

Au total, l'Argentine a enregistré 3.371.508 cas de Covid-19 et 71.771 décès, pour une population de quelque 45 millions d'habitants.

"Ne baissons pas les bras, nous savons que nous traversons des temps difficiles", a déclaré mardi le président argentin Alberto Fernandez lors d'une cérémonie publique, en référence à ces chiffres record.