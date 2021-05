L'arche de Darwin, lieu emblématique des Galápagos, s'est effondrée

L'arche de Darwin n'existe désormais plus que sur les photos. Cet élément emblématique du paysage des îles Galápagos s'est écroulé, lundi 17 mai. Selon le ministère équatorien de l'Environnement, l'érosion naturelle est à l'origine de l'événement.

Une fin qui fait presque sens quand on sait que cette formation rocheuse avait déjà été créée par l'érosion marine. Située dans le Nord-Ouest de l'archipel, l'arche faisait à l'origine partie de l'île de Darwin, toute proche, lorsque cette dernière était encore un volcan actif, il y a plusieurs centaines de milliers d'années.

Informamos que hoy 17 de mayo, se reportó el colapso del Arco de Darwin, el atractivo puente natural ubicado a menos de un kilómetro de la isla principal Darwin, la más norte del archipiélago de #Galápagos. Este suceso sería consecuencia de la erosión natural.





Héctor Barrera pic.twitter.com/lBZJWNbgHg — Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador (@Ambiente_Ec) May 17, 2021

Jusqu'ici, ce monument naturel était haut d'une quinzaine de mètres. Lundi 17 mai, la partie supérieure a cédé, ne laissant plus que deux piliers de pierre là où se dressait une arche.

Selon le ministère équatorien de l'Environnement, «le site est considéré comme l'un des meilleurs endroits de la planète pour plonger et observer des bancs de requins et d'autres espèces». Le jour de l'effondrement, justement, un groupe de plongeurs était sur place, prêt à explorer les eaux du site. Ils ont assisté en direct à la chute du monument, qui n'a fait aucun blessé.

Interrogée par le Guardian, Jen Jones du Fonds de conservation des Galápagos, s'est dite «triste» d'apprendre la fin de cette «icône» du paysage de l'archipel. «L'effondrement de l'arche rappelle à quel point notre monde est fragile, a-t-elle développé. Bien que les humains ne puissent pas faire grand chose pour arrêter les processus géologiques tels que l'érosion, nous pouvons nous efforcer de protéger la précieuse vie marine des îles.»

La richesse de la faune et de la flore des Galápagos n'est plus à démontrer depuis longtemps. L'île de Darwin notamment a été nommée en hommage à Charles Darwin, qui a développé sa théorie de l'évolution en examinant les pinsons de l'archipel, en 1835. L'arche qui n'en est plus une lui devait également son nom.