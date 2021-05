Boire plus d’un verre d’alcool par jour ferait perdre un an d’espérance de vie

Un rapport sans équivoque. Selon l’OCDE, la consommation excessive d’alcool fait perdre en moyenne près d’un an d’espérance de vie aux populations.

Par consommation excessive, l’étude entend plus d’un verre par jour pour les femmes et un verre et demi pour les hommes. Au-delà de ce seuil, les conséquences sur la santé sont à craindre, en particulier les maladies liées à l’alcool et les blessures.

«L’espérance de vie sera inférieure de près d’un an au cours des 30 prochaines années» en raison de la surconsommation d’alcool, relève ainsi l'Organisation de coopération et de développement économiques dans ce rapport, qui porte sur 52 pays de l'OCDE, de l'Union européenne et du Groupe des 20 (G20).

La France juste au-dessus de la moyenne

Les 8 pays les plus affectés par cette problématique se situent tous en Europe centrale et orientale. Lituanie, Russie et Pologne dominent ainsi tristement le classement, avec 1,4 à 1,8 année d’espérance de vie en moins. La France se situe quant à elle juste au-dessus de la moyenne.

Et les conséquences ne sont pas uniquement sanitaires. Elles risquent en effet d’affecter également l’économie des pays. Si les niveaux de consommation d’alcool n’évoluent pas à la baisse, le rapport de l’OCDE prévoit que le PIB sera inférieur de 1,6% en moyenne chaque année.

Ces données sont d’autant plus inquiétantes que la consommation d’alcool des Français est à la hausse. A tel point que, les projections de HealthLumen (société britannique spécialisée dans les modélisations sur les questions de santé) et l’Association européenne pour l’étude du foie (EASL), prévoient 73.000 nouveaux cas de cirrhoses, 425.000 maladies coronariennes, 550.000 AVC, 55.000 cancers du foie et 61.000 autres maladies chroniques du foie d'ici à 2030.

Selon les dernières données de Santé Publique France sur le sujet, la France se classe au 6e rang des pays les plus gros consommateurs d'alcool dans l'OCDE.

Chaque année, l'alcool est responsable directement ou indirectement de 41.000 décès (30.000 chez les hommes et 11.000 chez les femmes).