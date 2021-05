DIRECT - Coronavirus : la vaccination ouverte à tous les adultes dès le 31 mai

Mercredi, après six mois de fermetures et un hiver gâché par le Covid meurtrier, la France a retrouvé une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. Le couvre-feu est désormais repoussé à 21h et les principaux indicateurs de l'épidémie poursuivent lentement leur baisse. Suivez l'évolution de la situation en direct.

17h00

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi après-midi l’avancement de quelques jours l’ouverture à la vaccination contre le Covid-19 pour tous les plus de 18 ans, prévue initialement le 15 juin.

Les professions prioritaires, publiques ou privées, dont les enseignants, policiers, gendarmes, caissières ou conducteurs de bus, seront pour leur part éligibles à la vaccination dès le 24 mai, a également annoncé le chef du gouvernement.

16h29

Les eurodéputés ont appelé l'UE à soutenir devant l'Organisation mondiale du commerce la levée des brevets pour les vaccins anti-Covid, une proposition qui ne remporte pas l'adhésion de la cheffe de l'OMC, présente jeudi à Bruxelles. Le texte du Parlement "appelle l'UE à soutenir l'initiative de l'Inde et de l'Afrique du sud à l'OMC pour lever temporairement les droits de propriété intellectuelle pour les vaccins anti-Covid, les équipements et les traitements".

Cet amendement, initialement déposé par le groupe GUE/NGL (gauche radicale), a été voté tard mercredi dans le cadre d'une résolution demandant "d'accélérer les progrès contre le sida et le combat contre les inégalités qu'il génère". Appartenant essentiellement aux groupes S&D (sociaux-démocrates), Verts et GUE/NGL, 293 eurodéputés ont voté pour l'amendement; 284 élus, majoritairement du PPE (droite) et de Renew (libéraux) se sont prononcés contre; 119 se sont abstenus.

Concernant une levée indiscriminée des brevets sur les vaccins, encouragée par les Etats-Unis, les Vingt-Sept ont déjà exprimé leur scepticisme, mettant en avant la longueur et la complexité du processus. Ils appellent également les Etats-Unis, grand producteur mais n'ayant exporté pratiquement aucune dose, à lever ses restrictions sur l'exportation de vaccins.

13h31

Le gouvernement va avancer l'ouverture de la vaccination pour tous les adultes, initialement prévue le 15 juin, indique une source gouvernementale.

13h03

Les inscriptions sont closes pour le concert-test du 29 mai à l'AccorHotels Arena (Bercy) avec Indochine et les organisateurs remercient jeudi "les plus de 20.000 volontaires" alors que 5.000 spectateurs seulement y assisteront.

#AmbitionLiveAgain : La plateforme des candidatures clôturée !





L’@APHP et le PRODISS tiennent à remercier les plus de 20 000 volontaires qui se sont inscrits pour cette expérimentation scientifique inédite. (1/2) pic.twitter.com/cBXFkrlBaU — PRODISS (@prodiss) May 20, 2021

11h59

Le Premier ministre Jean Castex a lancé jeudi à Blois un "appel à la responsabilité" des Français, face à l'engouement du public qui se masse sur les terrasses pour leur réouverture, avec quelques débordements à la clé, notamment à Rennes.

"C'était la réouverture, on peut comprendre qu'il y a eu un engouement mais j'appelle tout le monde, c'est notre intérêt commun, à respecter les règles", a rappelé le chef du gouvernement lors d'un déplacement à Blois où il a visité plusieurs commerces qui ont rouvert mercredi.

11h28

"Face à une menace persistante et à de nouvelles incertitudes", les voyages internationaux doivent toujours être évités, rappelle l'OMS.

11h22

Les vaccins sont efficaces contre tous les variants du virus, annonce l'OMS.

11h01

Premier pays en Europe à abandonner les vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson contre le Covid-19 de sa campagne nationale, le Danemark les propose à compter de jeudi aux volontaires, ont annoncé les autorités sanitaires. "Avec la mise en place du système optionnel, la population a désormais la possibilité de se faire vacciner avec les vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson, qui ne sont pas inclus dans le programme général de vaccination danois", a indiqué le ministre de la santé Magnus Heunicke dans un communiqué.