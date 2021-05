DIRECT - Coronavirus : le gouvernement va avancer l'ouverture de la vaccination pour tous les adultes

Mercredi, après six mois de fermetures et un hiver gâché par le Covid meurtrier, la France a retrouvé une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. Le couvre-feu est désormais repoussé à 21h et les principaux indicateurs de l'épidémie poursuivent lentement leur baisse. Suivez l'évolution de la situation en direct.

13h31

Le gouvernement va avancer l'ouverture de la vaccination pour tous les adultes, initialement prévue le 15 juin, indique une source gouvernementale.

13h03

Les inscriptions sont closes pour le concert-test du 29 mai à l'AccorHotels Arena (Bercy) avec Indochine et les organisateurs remercient jeudi "les plus de 20.000 volontaires" alors que 5.000 spectateurs seulement y assisteront.

L’@APHP et le PRODISS tiennent à remercier les plus de 20 000 volontaires qui se sont inscrits pour cette expérimentation scientifique inédite. (1/2) pic.twitter.com/cBXFkrlBaU — PRODISS (@prodiss) May 20, 2021

11h59

Le Premier ministre Jean Castex a lancé jeudi à Blois un "appel à la responsabilité" des Français, face à l'engouement du public qui se masse sur les terrasses pour leur réouverture, avec quelques débordements à la clé, notamment à Rennes.

"C'était la réouverture, on peut comprendre qu'il y a eu un engouement mais j'appelle tout le monde, c'est notre intérêt commun, à respecter les règles", a rappelé le chef du gouvernement lors d'un déplacement à Blois où il a visité plusieurs commerces qui ont rouvert mercredi.

11h28

"Face à une menace persistante et à de nouvelles incertitudes", les voyages internationaux doivent toujours être évités, rappelle l'OMS.

11h22

Les vaccins sont efficaces contre tous les variants du virus, annonce l'OMS.

11h01

Premier pays en Europe à abandonner les vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson contre le Covid-19 de sa campagne nationale, le Danemark les propose à compter de jeudi aux volontaires, ont annoncé les autorités sanitaires. "Avec la mise en place du système optionnel, la population a désormais la possibilité de se faire vacciner avec les vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson, qui ne sont pas inclus dans le programme général de vaccination danois", a indiqué le ministre de la santé Magnus Heunicke dans un communiqué.