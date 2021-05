Lego lance ses premières figurines LGBT+

Le géant du jouet Lego a dévoilé ce jeudi sur les réseaux sociaux sa nouvelle collection intitulée «Everyone is awesome» («Tout le monde est génial»), qui comporte onze figurines aux couleurs de l’arc-en-ciel en hommage à la communauté LGBT+.

«Un ensemble conçu pour célébrer la diversité de nos fans et du monde qui nous entoure», a fait savoir la société danoise dans un communiqué.

We’re super excited to reveal our new set - LEGO Everyone is Awesome! Because we celebrate every LEGO builder #LEGO #EveryoneIsAwesome pic.twitter.com/J7KSz3zWik

— LEGO (@LEGO_Group) May 20, 2021