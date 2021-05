Coronavirus au Brésil : le pays enregistre ses premiers cas de variant indien

Le Brésil a enregistré ces derniers jours ses premiers cas de variant indien du coronavirus. Parmi lesquels, 6 membres d’équipage, arrivés à bord d’un cargo hongkongais parti d’Afrique du Sud, ont été testés positifs.

« A ce stade aucune transmission locale n’a été décelée », a indiqué le secrétariat de la Santé de l’Etat concerné. « Au total, 15 membres d’équipage ont testé positifs au Covid-19 et neuf négatifs. Les six échantillons avec la plus haute charge virale ont tous révélé la présence du B.1.617.2 », nom scientifique du variant indien.

Le cargo a alors été placé en quarantaine au large des côtes brésiliennes. Les membres d’équipage ont dû rester confinés dans leur cabine, à l’exception de trois malades amenés à terre pour recevoir des soins. Deux sont repartis sur le navire et le troisième a été hospitalisé en soins intensifs.

Tracer le virus

Tous les soignants ayant été en contact avec ces membres d’équipage ont subi des tests.

Apparu en octobre 2020, le variant indien a été détecté dans 44 pays et fait des ravages en Inde. Le pays compte 287.000 morts. L’OMS a considéré mi-mai ce variant comme «préoccupant» et classé l’Inde comme pire foyer de la pandémie dans le monde.