DIRECT - Coronavirus : l'Allemagne classe la Grande-Bretagne comme «zone de mutation des variants»

La France continue de retrouver une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. Le couvre-feu est désormais repoussé à 21h et les principaux indicateurs de l'épidémie poursuivent lentement leur baisse. Suivez l'évolution de la situation en direct.

23h17

En raison de la propagation du variant indien du coronavirus sur son territoire, la Grande-Bretagne sera classée à partir de dimanche comme zone de mutation des variants par l'Allemagne, a indiqué vendredi l'institut de veille sanitaire Robert Koch. Cela aura pour conséquence de limiter considérablement les voyages de la Grande-Bretagne vers l'Allemagne.

Tous les voyageurs venant de ce territoire seront également soumis à une période de quarantaine de deux semaines, qui ne pourra être raccourcie même si le test est négatif.

22h02

Tous les habitants majeurs d’un quartier de la ville de Bordeaux vont pouvoir être rapidement vaccinés, sans conditions, après la découverte d’un cluster de quelques dizaines de personnes testées positives à un variant du Covid-19 « très rare », a expliqué ce vendredi 21 mai l’Agence régionale de Santé.

Le cluster s’élève à au moins 46 personnes, sans compter le retour des résultats de la première journée du dépistage massif lancé vendredi.

21H03

Le Conseil d’Etat a rejeté vendredi deux référés-libertés déposés par des exploitants de discothèques qui demandaient leur réouverture d’ici au 30 juin, jugeant que le maintien de leur fermeture n’était « pas disproportionné ».

L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) et le Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs (SNDLL) réclamaient notamment que les discothèques, privées de date de réouverture, soient intégrées « en urgence » au plan de déconfinement du gouvernement.

20h21

Un troisième cas d’hémophilie acquise (apparition d’autoanticorps dirigés contre le facteur VIII de la coagulation) survenue après le vaccin Pfizer-BioNTech a été observé en France depuis le début de la vaccination contre le Covid-19, formant un « signal potentiel » surveillé de près, ont déclaré les autorités sanitaires ce vendredi 21 mai.

Plus de 20 964 000 injections ont été faites en France au 13 mai avec ce vaccin, souligne l’Agence du médicament ANSM en publiant vendredi le 15e rapport de pharmacovigilance sur ce vaccin, couvrant la période du 30 avril au 13 mai.

16H54

"Le 31 mai, c'est les 18 (tous les majeurs pourront se faire vacciner sans condition à partir de cette date, ndlr), mais très vite après, je pense que les 16-18 seront également inclus", a-t-il ajouté.

Pour l'instant, les seuls mineurs qui peuvent se faire vacciner contre le Covid en France sont ceux de 16 à 18 ans atteints de certaines maladies graves (environ 10.000 à 20.000 personnes selon les autorités) ou proches de personnes immunodéprimées.

Parmi les quatre vaccins disponibles dans l'Union européenne, seul celui de Pfizer/BioNTech est autorisé à ce stade pour les 16-18 ans. Pfizer-BioNTech a en outre déposé une demande d'autorisation de son vaccin pour les 12-16 ans en Europe, après l'avoir obtenue en Amérique du Nord.

Interrogé sur les 12-16 ans, le Pr Fischer a jugé qu'il ne serait "peut-être pas déraisonnable d'envisager" de les vacciner "à la rentrée scolaire", après les vacances d'été.

15h42

La vaccination réduit de 87% le risque de formes graves de Covid-19 chez les plus de 75 ans dès sept jours après l'injection de la 2e dose, selon la première étude en vie réelle en France, rendue publique vendredi.

Cela signifie que "les personnes vaccinées de plus de 75 ans ont neuf fois moins de risque d'être hospitalisées pour Covid que les personnes du même âge non vaccinées", dit à l'AFP le professeur Mahmoud Zureik, directeur d'Epi-Phare qui a réalisé l'étude.

L'étude d'Epi-Phare associée avec l'Assurance maladie et l'Agence du médicament (ANSM), a porté sur plus de quatre millions de Français âgés de plus de 75 ans, vaccinés entre le 27 décembre 2020 et le 24 février 2021 (soit 89% du nombre total de personnes vaccinées sur cette période) et plus de 2,6 millions de personnes non vaccinées du même âge.

Les deux populations ont été suivies pendant une durée médiane d'une quarantaine de jours. Au moment de l’étude, les vaccinations dans ces catégories d'âge se faisaient avec des vaccins à ARNm.

Parmi les vaccinés étudiés, 92% l'ont été avec le vaccin de Pfizer/BioNTech, précise l'étude. L’efficacité, c'est-à-dire la réduction du risque d'être hospitalisé pour Covid, est meilleure chez les moins âgés: elle est de 91% chez les 75-84 ans et de 81% chez les 85 ans et plus.

14h31

Le FMI a proposé un plan destiné à mettre fin à la pandémie mondiale de Covid-19 dont le financement est estimé à 50 milliards de dollars avec un objectif de vaccination d'au moins 40% de la population mondiale d'ici à la fin de l'année.

14h29

La France va donner d'ici à fin 2021 "au moins 30 millions de doses de différents vaccins" au programme Covax, le mécanisme mondial de fourniture de vaccins aux pays pauvres, a annoncé vendredi Emmanuel Macron, dans un discours en vidéo devant le Sommet mondial de la Santé de pays du G20 réuni à Rome.

Le président français s'est aussi dit disposé à soutenir une levée des brevets sur les vaccins, sous réserve qu'un rapport conjoint de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) la juge nécessaire pour accélérer la production dans le monde.

L’urgence sanitaire internationale demeure. Dans le cadre d’une initiative européenne, la France s'engage à partager au moins 30 millions de doses de différents vaccins d'ici la fin de l'année, et à des financements nouveaux à ACT-A. Mon message au Sommet sur la santé mondiale : pic.twitter.com/IK78Y5jPI7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 21, 2021

14h18

Les producteurs de vaccins contre le Covid-19 Pfizer/BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson se sont engagés vendredi au cours d'un sommet du G20 à fournir à prix coûtant ou réduit 3,5 milliards de doses aux pays les plus pauvres en 2021 et 2022.

Environ 1,3 milliard de doses devraient être livrées cette année, le reste en 2022. Elles seront accessibles à prix coûtant pour les pays à faible revenu et à prix réduit pour les pays à revenu intermédiaire, ont précisé les responsables des laboratoires à l'occasion du sommet virtuel organisé par la présidence italienne du G20 et la Commission européenne.

13h52

Le Parquet national financier (PNF) a ouvert en septembre une enquête préliminaire pour "favoritisme" après un signalement de l'association Anticor concernant le contrat de maintenance de l'application StopCovid, devenue depuis "TousAntiCovid", a indiqué vendredi à l'AFP une source judiciaire.

L'association anticorruption avait alerté le PNF au printemps 2020, estimant que la maintenance payante réalisée par la société Outscale, filiale de Dassault Systèmes, pour l'application lancée en juin 2020 aurait dû faire l'objet d'un appel d'offres.

11h54

L'Espagne laissera entrer sur son territoire à partir du 7 juin "toutes les personnes vaccinées" quel que soit leur pays d'origine, a annoncé vendredi le chef du gouvernement Pedro Sanchez.

Les Britanniques, qui fournissent en temps normal le premier contingent de touristes en Espagne, seront de leur côté autorisés à venir librement à partir de lundi, alors que seuls les voyages considérés comme "essentiels" leur étaient permis jusqu'ici, a indiqué M. Sanchez au cours d'une intervention lors du salon international du tourisme Fitur.

10h57

Emmanuel Macron a annoncé vendredi qu'un statut de "Mort pour le service de la République" serait créé pour les agents publics décédés "dans des circonstances exceptionnelles", notamment les soignants pendant la pandémie de Covid-19, à l'image de celui existant pour les forces de l'ordre ou les militaires.

"Je souhaite que nous donnions à notre reconnaissance un ancrage solide dans la loi, que l'on accorde aux agents publics décédés dans des circonstances exceptionnelles au service du bien commun un statut spécifique, celui de mort pour le service de la République, qui permette à leurs fils, leurs filles de devenir des pupilles de la République" et bénéficier ainsi d'un "soutien matériel et moral pour les aider à se relever", a annoncé le président de la République dans une vidéo postée sur Twitter.

« Morts pour la France. »



« Morts pour le service de la Nation. »



« Morts pour le service de la République. »





Notre République tiendra ses engagements envers celles et ceux qui se sont engagés pour elle. C’est un acte de justice et de fraternité. pic.twitter.com/HHkhcbGdD1 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 21, 2021

10h44

La surmortalité causée par la pandémie est deux à trois fois plus élevée que les décès attribués au Covid-19 depuis l'apparition des premiers cas fin 2019 en Chine, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS) vendredi.

A l'occasion de la publication de son rapport annuel sur les statistiques sanitaires mondiales, l'OMS a également indiqué que le Covid-19 a causé l'an dernier au moins trois millions de morts directes et indirectes, tandis que le nombre de décès officiels attribués au virus s'est élevé à environ 1,8 million.