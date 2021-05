Etats-Unis : des images révèlent une nouvelle affaire de violence policière

L’agence de presse américaine Associated Press a réussi à mettre la main sur les images des caméras corporelles des policiers qui avaient arrêté Ronald Greene, il y a maintenant deux ans. Lors des faits, les agents sur place avaient déclaré que l’homme de 49 ans était décédé des suites d’un accident de voiture, alors que les images révélées aujourd’hui ne concordent pas avec leurs dires.

D’après l’avocat de sa famille, Lee Merritt, Ronald Greene se rendait en Floride depuis la Louisiane pour retrouver sa femme la nuit de sa mort. Interpellé le 10 mai 2019 après avoir commis une infraction routière, l’africain-américain avait été rapidement rattrapé par la police, alors qu’il se trouvait à bord de son véhicule.

C’est à ce moment-là que la vidéo commence. On peut entendre Ronald Greene s’excuser d’emblée auprès des agents qui s’approchent brusquement de sa voiture et ouvrent la portière du côté passager en lui criant dessus et en l’insultant. C’est alors qu’on perçoit le bruit d’un taser. Le quarantenaire gémit de douleur en répétant à l’agent «qu’il est désolé et qu’il a peur».

Tiré à l’extérieur de son SUV, on peut apercevoir le visage de Ronald en sang. Et d’après les caméras corporelles, les policiers sur place, l’insulte, le frappe, le menotte, puis le jette à terre avant de le trainer brièvement sur le sol pour le déplacer. Et alors que Ronald Greene les supplie et s’excuse, un policier lui envoie une autre décharge électrique dans le dos.

“I’m scared!” Ronald Greene, a Black man, can be heard saying as white troopers jolt him multiple times with a stun gun. Greene died in custody in 2019.





Read the story without photos or video: https://t.co/wDWxcu007chttps://t.co/eiLhQyChq2

— The Associated Press (@AP) May 19, 2021