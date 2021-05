A New York, les vaccinés repartent avec un ticket de loterie pour gagner 5 millions de dollars

Se faire vacciner peut rapporter gros à New York. Des billets de loterie permettant de remporter jusqu’à 5 millions de dollars seront distribués aux adultes se faisant vacciner.

L’opération, lancée par le gouverneur Andrew Cuomo, aura lieu du 24 au 28 mai prochain dans dix centres de vaccination. En plus de se protéger du Covid, les chances de remporter un prix sont de 1 sur 9, a vanté le gouverneur. Les gains en jeu iront de 20 dollars à 2.000, 5.000, 20.000, 50.000 et au maximum 5 millions de dollars.

Si la méthode peut faire sourire, l’objectif de l’opération «Vax and Scratch» est bien sérieux puisqu’il s’agit de relancer la campagne de vaccination, en perte de vitesse. Selon le gouverneur, le nombre de personne recevant le serum a baissé de 43%.

«Les personnes les plus disposées à se faire vacciner sont arrivées en premier. Nous arrivons maintenant à cette partie de la population qui non seulement n’est pas impatiente mais qui va probablement nécessiter une incitation à sauter le pas et à se faire vacciner. Et puis, après vous avez une partie de la population qui est juste anti-vaccin», a détaillé Andrew Cuomo, cité par le New York Post.

Selon les chiffres cités par le média américain, New York a administré plus de 17,8 millions de doses de vaccin, soit 62% des adultes de l’Etat ont reçu au moins une injection.

Des loteries partout dans le pays

Andrew Cuomo n’a rien inventé. L’Ohio a été le premier Etat à lancer des loteries spéciales vaccination. Le Maryland a également suivi, proposant une loterie aux résidents de l’Etat qui se sont fait ou se feront vacciner. Chaque jour, un gagnant sera tiré au sort et remportera 40.000 dollars. Ce, jusqu’au 4 juillet, jour de fête nationale.

Plus modestement, d’autres Etats incitent à la vaccination en offrant des bières, des pizzas, des burgers ou même des places pour des événements sportifs.