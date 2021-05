DIRECT - Coronavirus : le nombre de patients à l'hôpital passe sous la barre des 20.000

La France continue de retrouver une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. Le couvre-feu est désormais repoussé à 21h et les principaux indicateurs de l'épidémie poursuivent lentement leur baisse. Suivez l'évolution de la situation en direct.

20h37

Le nombre de malades du Covid-19 dans les hôpitaux français est passé sous la barre des 20.000, un reflux observé également pour les malades en services de réanimation, selon les données publiées samedi par Santé publique France.

Les hôpitaux de l'Hexagone accueillent actuellement 19.765 malades du Covid-19, dont 468 admis ces dernières 24 heures.

C'est la première fois depuis le 27 octobre dernier que ce nombre est inférieur à 20.000. Vendredi, les hôpitaux comptaient 20.209 patients (dont 625 entrés les 24 heures précédentes). Dans les services de soins critiques, qui abritent les malades les plus gravement atteints, on comptait 3.544 patients (contre 3.631 la veille), dont 115 récemment admis (139 la veille). Ce chiffre s'était maintenu aux alentours de 5.900 à 6.000 lors de la deuxième quinzaine d'avril, soit le pic de la troisième vague, avant de redescendre nettement depuis début mai.

89 personnes sont décédées de cette maladie à l'hôpital (111 selon les données publiées vendredi), portant à plus de 108.500 le bilan depuis le début de l'épidémie, début 2020.

15h41

Une soixantaine de pays ont demandé à l'OMC une levée des brevets plus large que pour les seuls vaccins anti-Covid, afin qu'elle englobe les outils médicaux nécessaires à la lutte contre la pandémie, ont indiqué samedi des ONG.

Selon Médecins sans frontières (MSF) et Knowledge Ecology International (KEI), plus de 60 pays ont présenté à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) une révision de leur texte sur l'abandon des protections de la propriété intellectuelle pour les vaccins Covid-19 et d'autres outils médicaux.

14h32

La communauté internationale se mobilise face à la pandémie : le FMI a proposé vendredi un plan de 50 milliards de dollars pour y mettre fin et trois grands laboratoires ont promis des millions de vaccins à prix coûtant aux pays pauvres, tandis que l'Amérique latine a franchi le seuil du millions de morts du Covid-19.

12H03

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.445.582 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 10H00 GMT.

Plus de 165.709.600 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

10H11

L'Allemagne va lever dimanche à minuit (samedi 22H00 GMT) l'obligation de test anti-Covid pour les transfrontaliers arrivant de France, a annoncé samedi le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes.

«Tous ceux qui traversent la frontière tous les jours pour le travail et leurs activités du quotidien ne seront plus soumis au test», a déclaré Clément Beaune dans un communiqué en se félicitant d'un «retour à la vie normale» pour cette catégorie de population.

Les transfrontaliers doivent actuellement effectuer un test de dépistage toutes les 48 heures. Cette obligation a toutefois été levée le 13 mai pour ceux circulant entre le département français de la Moselle et l'Etat régional de la Sarre.

07H53

Le coronavirus a fait plus d'un million de morts en Amérique latine et dans les Caraïbes, où la vaccination progresse trop lentement pour enrayer la pandémie, contrairement aux Etats-Unis ou l'Union européenne qui entrevoient une issue à la crise.

Depuis l'apparition dans la région du virus mortel, le 26 février 2020 à Sao Paulo, au Brésil, 1.001.404 morts ont été enregistrés dans la région, pour 31.586.075 cas détectés vendredi, selon un décompte de l'AFP à 21h05 GMT. Près de 90% des décès enregistrés se répartissent entre cinq pays qui représentent 70% de sa population : le Brésil (446.309 décès), le Mexique (221.080), la Colombie (83.233), l’Argentine (73.391) et le Pérou (67.253).

07H22

Guillaume Rozier, l'ingénieur de 25 ans devenu célèbre pour avoir créé des services anti-Covid 19 gratuits sur internet, a été fait chevalier de l'ordre national du Mérite à «titre exceptionnel», selon un décret paru samedi au Journal officiel.

Créateur entre autres du site Vitemadose, qui permet de trouver des rendez-vous de vaccination, M. Rozier est le plus jeune des 1.088 promus annoncés samedi.

06H11

En raison de la propagation du variant indien du coronavirus sur son territoire, la Grande-Bretagne sera classée à partir de dimanche comme zone de mutation des variants par l'Allemagne, a indiqué vendredi l'institut de veille sanitaire Robert Koch.

Cela aura pour conséquence de limiter considérablement les voyages de la Grande-Bretagne vers l'Allemagne. Tous les voyageurs venant de ce territoire seront également soumis à une période de quarantaine de deux semaines, qui ne pourra être raccourcie même si le test est négatif.