Chine : 21 morts pendant un Ultra-trail à cause des des intempéries

Ce samedi 22 mai, alors que 172 coureurs participaient à une course de 100 km en montagne, dans le nord-ouest de la Chine, ces derniers ont été surpris par de violentes conditions climatiques qui ont tué 21 personnes, a rapporté l’AFP.

Selon Zhang Xuchen, le maire de Baiyin, «une partie accidentée du parcours se trouvant entre les kilomètres 20 et 31 s’est subitement retrouvée frappée par les intempéries».

Très rapidement «des grêlons et une pluie glaciale se sont abattus sur cette zone», en plus de rafales de vents froids, ce qui a provoqué une chute subite des températures. Ce changement climatique a pris de cours les coureurs qui se trouvaient à haute altitude, dans la Forêt de pierre du Fleuve jaune, située non loin de Baiyin, dans la province du Gansu. Aux alentours de 14h, face à la situation climatique qui ne faisait qu’empirer, les autorités locales ont finalement annulé la course.

Après avoir reçu des appels à l’aide de quelques participants, les organisateurs ont envoyé une première équipe, qui a réussi à mettre à l’abri 18 personnes, avant de faire partir plus de 700 sauveteurs sur place.

Dans un premier temps, les responsables municipaux avaient fait état de 20 morts dont une personne portée disparue. Toutefois, la chaîne de télévision chinoise CCTV a confirmé que «l’incident avait fait 21 morts au total». En effet, le coureur manquant a finalement été retrouvé sans vie.

Deux figures emblématiques de la course de fond se trouvent parmi les personnes décédées. Liang Jing avait par exemple remporté plusieurs courses en Chine au cours de ces dernières années. Huang Guanjun, athlète sourd et muet, avait quant à lui décroché la première place du marathon masculin pour les malentendants lors des Jeux paralympiques nationaux de 2019 à Tianjin.

21 runners, including LiangJing, leader and record holder of China's super #marathon, and HuangGuanjun, a national paralympic champion, have been confirmed dead of cold exposure under extreme weather condition during the cross-country marathon in Baiyin, Gansu. pic.twitter.com/SSUgMAvEXz — SecretPeking (@SecretPeking) May 23, 2021

Quelques blessés légers figurent aussi parmi les 151 rescapés de cet Ultra-trail, organisé pour la quatrième fois par le gouvernement de la ville de Baiyin et l’Association chinoise d’athlétisme. Les rescapés ont pu être conduits à l’hôpital afin d’y être soignés. L’un d’eux a témoigné auprès des médias locaux sur place. «Tout mon corps était trempé, y compris mes chaussures et mes chaussettes. Je ne pouvais pas me tenir droit à cause du vent, j’avais très peur d’être emporté par le vent. Le froid est devenu de plus en plus insupportable» a-t-il expliqué avant d’ajouter qu’il avait ressenti des «symptôme d’hypothermie en descendant de la montagne».

Le maire de Baiyin a adressé ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu'aux coureurs blessés.