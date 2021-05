Italie : quatorze morts, dont cinq Israéliens, dans la chute d’une cabine de téléphérique

Ce dimanche 23 mai, un grave accident de télécabine a provoqué la mort de quatorze personnes à Stresa en Italie, selon le dernier bilan officiel.

Deux enfants de neuf et cinq ans avaient été hospitalisés à Turin. Le premier, admis en réanimation dans un état critique, a succombé à ses blessures, ont annoncé dans la soirée les Secours alpins sur leur compte Twitter. Le second souffre notamment d'un traumatisme crânien et de fractures des jambes.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué à l'AFP que cinq Israéliens avaient péri dans l'accident, dont un couple et un enfant résidant en Italie, et un couple résidant en Israël. L'enfant de cinq ans entre la vie et la mort serait l'autre enfant du couple.

Le président italien Sergio Mattarella et le Premier ministre Mario Draghi ont fait part de leur «profonde douleur».

L'accident s'est produit vers 12H30 à 100 mètres de la dernière station d'altitude du téléphérique.

Un problème de surcharge écarté

Alors que la cabine se trouvait à environ 300 mètres du sommet, l’accident aurait été provoqué par la rupture d’un câble, au niveau de la partie la plus haute du parcours. C’est alors que le téléphérique dans lequel se trouvaient 15 personnes à l’intérieur, est lourdement tombé.

Un problème de surcharge semblait d'emblée écarté puisque ces cabines peuvent embarquer plus de 35 passagers.

D’après les premières images, on peut voir les secours sur place avec les débris de la cabine qui se trouvent juste à côté d’une forêt de sapins. Le paysage est tellement incliné qu’il rend son accès presque impraticable.

#Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute, il bilancio è provvisorio. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro. Sul posto l’elicottero del reparto volo di Varese [13:50 #23maggio] pic.twitter.com/y4SnbDNNjz — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021

Ce téléphérique a pour but de relier en 20 minutes le village de Stresa jusqu’au Mont Mottarone qui culmine à environ 1500 mètres d’altitude, offrant une vue imprenable.