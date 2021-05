Bélarus : pourquoi le déroutage de l’avion de ligne provoque une colère (quasi) unanime

La stupeur est générale. Après le détournement d'un avion de ligne pour arrêter un opposant au régime bélarus ce 22 mai, les protestations à l'étranger sont quasiment unanimes.

L'Union européenne a déjà prévu de mettre en place des sanctions face à ce que Paris a qualifié d'«acte de piraterie». Le gouvernement d'Alexandre Loukachenko, sous le feu des critiques, reste pour autant serein, assurant qu'il n'y avait «aucun doute» concernant le fait que les «actions de nos organes compétents étaient en conformité avec les règles internationales».

Ce n'est pas l'avis des dirigeants européens. Ursula von der Leyen assure que l'arrestation de Roman Potassevitch dans l'avion qui reliait Athènes à Vilnius est «illégale». Les autorités ont assuré qu'il était nécessaire de poser l'appareil en raison d'une alerte à la bombe lorsque celui-ci volait dans l'espace aérien bélarus. Le Premier ministre polonais, de son côté, a parlé de «terrorisme d'Etat». L'UE dénonce en effet une nouvelle tentative d'Alexandre Loukachenko de réduire l'opposition au silence.

The outrageous and illegal behaviour of the regime in Belarus will have consequences.





Those responsible for the #Ryanair hijacking must be sanctioned.





Journalist Roman Protasevich must be released immediately.





EUCO will discuss tomorrow action to take.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021