Boris Johnson va se marier pour la troisième fois l'année prochaine

Un heureux événement au plus haut sommet de l'Etat au Royaume-Uni. Boris Johnson va se marier avec sa fiancée Carrie Symonds en juillet 2022. Ce sera le troisième mariage du Premier ministre britannique.

Le dirigeant conservateur de 56 ans et sa compagne, âgée de 33 ans, ont envoyé les faire-part à leurs familles et leurs amis pour la cérémonie, prévue le 30 juillet de l'année prochaine, a révélé le Sun dimanche soir.

Le lieu de la fête n'est pas encore connu. Le tabloïd cite plusieurs possibilités : Chequers, la destination de villégiature des Premiers ministres britanniques, le zoo de Port Lympne, où Carrie Symonds travaille pour un organisme chargé de la conservation du lieu, voire le 10 Downing Street lui-même, la résidence officielle des dirigeants britanniques. L'Italie avait été précédemment évoquée pour accueillir le mariage, car la compagne de «BoJo» y a de la famille, mais la pandémie de coronavirus devrait rendre impossible cette option.

Le deuxième Premier ministre à se marier en fonction

Fiancés depuis fin 2019, Boris Johnson et Carrie Symonds, qui a donné naissance à leur premier enfant, Wilfred, en avril 2020, ont vu leurs plans de mariage être chamboulés par la crise sanitaire et les restrictions imposées pour freiner l'épidémie, à l'instar de nombreux autres couples. Ils ont préféré opter pour une cérémonie l'année prochaine et non dès cet été, afin de laisser le temps à la pandémie de se calmer et ainsi pouvoir organiser une grande fête avec beaucoup d'invités, selon des amis du couple.

Ce sera le premier mariage pour Carrie Symonds, mais le troisième pour Boris Johnson, qui a été marié à Allegra Mostyn-Owen en 1987 - annulé en 1993 -, puis à Marina Wheeler entre 1993 et 2018, avec qui il a eu quatre enfants. Le Premier ministre et sa conjointe étaient devenus en 2019 le premier couple non-marié à vivre ensemble à Downing Street. Selon le Sun, Boris Johnson sera seulement le deuxième Premier ministre britannique à se marier en fonction, après Lord Liverpool, qui épousa Mary Chester il y a deux siècles, en 1822.