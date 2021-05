Coronavirus : les chiens capables de détecter les patients positifs, selon une étude

Le meilleur ami de l'Homme pourrait bientôt devenir notre allié face au coronavirus. Une étude britannique publiée lundi montre que des chiens renifleurs sont capables de détecter plus de 90 % des infections au Covid-19 grâce à leur odorat exceptionnel.

Six chiens renifleurs, entraînés pendant plusieurs semaines, ont correctement identifié jusqu'à 94 % des échantillons positifs, issus de chaussettes, de masques ou encore de t-shirts. Parmi eux, certains provenaient de personnes aux symptômes légers, voire asymptomatiques, affirment les chercheurs de l'Ecole d’hygiène et de médecine tropicale de Londres, auteurs de cette étude qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen par leurs pairs.

En plus de s'approcher de l'efficacité des tests PCR (environ 97 %), les tests canins sont beaucoup plus rapides : il faut seulement quelques secondes aux chiens pour déceler ou non la présence du virus.

S'ils ne remplaceront jamais les tests PCR, ils pourraient être utiles en complément du dépistage naso-pharyngé, estiment les scientifiques britanniques. En particulier dans les lieux bondés comme les aéroports, où les chiens renifleurs pourraient faire un premier tri et ainsi éviter à tous les passagers de se plier à un test PCR et à une quarantaine en attendant les résultats.

Une étude française également prometteuse

Des expérimentations ont déjà démarré en Finlande, en Allemagne, au Liban ou encore au Chili. En France, un test a été lancé début mai à l'aéroport de Marseille avec une chienne formée. Les chiens renifleurs pourraient bientôt devenir un moyen de dépistage à part entière dans tout l'Hexagone.

Le ministère de la Santé a indiqué samedi au Huffington Post son souhait d'en déployer «dès cet été», en complément du pass sanitaire, après les résultats prometteurs d'une étude française parue mercredi dernier. Neuf chiens entraînés ont détecté 97 % des personnes positives au coronavirus, lors de travaux lancés à l'initiative de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (EnvA).