Israël : deux blessés dans une attaque au couteau à Jérusalem, l’assaillant abattu

Ce lundi après-midi, deux personnes, dont un soldat israélien, ont été blessées lors d’une attaque au couteau à Jérusalem. Les forces de police ont annoncé avoir abattu l’assaillant.

Pour le moment, les forces de l’ordre n’ont pas donné de détail sur l’identité de l’attaquant, et ont simplement indiqué avoir «tiré et tué l’assaillant», selon les déclarations du porte-parole de la police israélienne Micky Rosenfeld. L’agence de presse Reuters indique qu’il s’agissait d’un Palestinien. Les faits se sont déroulés à proximité d'une station de tramway, près du quartier très sensible de Cheikh Jarrah de Jérusalem-Est, où des familles palestiniennes sont toujours menacées d’expulsion pour laisser leurs places aux Israéliens.

L’armée israélienne a confirmé que l’une des victimes était un soldat. Selon les informations de la presse locale, les deux victimes seraient âgées d’une vingtaine d’années. L’un aurait été hospitalisé dans un état grave, et l’autre n'aurait été que légèrement blessée.

Les tensions sont fortes dans cette partie de Jérusalem, d’où a débuté l’escalade des tensions se soldant par des frappes militaires il y a une dizaine de jours entre l’armée israélienne et le Hamas, mouvement islamiste qui dirige la bande de Gaza. Un cessez-le-feu est entré en vigueur vendredi dernier, mettant un terme à onze jours de violences, faisant au moins 248 morts côté palestinien, et 12 morts côté israélien. Cette nouvelle attaque dans les rues de Jérusalem démontre toutefois la fragilité de cette entente.