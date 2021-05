L'UE hausse le ton et ferme son espace aérien aux avions bélarusses

Le ton monte. L'Union européenne a décidé ce lundi soir de fermer son espace aérien aux avions bélarusses, pour sanctionner le régime d'Alexdrandre Loukachenko, accusé d'avoir dérouté un avion Ryanair pour arrêter un dissident.

Réunis en sommet à Bruxelles, les 27 Etats membres condamnent «avec force» les faits et dénoncent une «atteinte à la sécurité aérienne et la détention par les autorités bélarusses» de Roman Protassevitch, journaliste militant, et de sa compagne Sofia Sapéga. Ils réclament leur libération «immédiate».

Outre la fermeture de leur espace aérien aux appareils bélarusses, les pays de l'UE vont également demander à leurs compagnies aériennes d'éviter le survol du Bélarus.

En France, le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebarri, a ainsi annoncé sur Twitter ce lundi soir avoir demandé aux compagnies de ne plus survoler cet espace aérien et avoir suspendu les autorisations de vol de Belavia. Ce, «pour la sécurité des passagers».

Pour la sécurité des passagers, j'ai demandé aux compagnies aériennes opérant en France de ne plus survoler l'espace aérien biélorusse. Les autorisations de vol de Belavia sont par ailleurs suspendues. — Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) May 24, 2021

Le Conseil européen appelle par ailleurs l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à enquêter sur cet «incident inacceptable». Il invite aussi à «élargir dès que possible la liste des responsables et entités» du Bélarus visés par des sanctions européennes.

Dimanche 23 mai, Roman Protassevitch, journaliste et opposant du président Alexandre Loukachenko, a été arrêté au Bélarus alors qu'il effectuait un vol entre Athènes et Vilnius. Le régime bélarus a fait atterrir l'avion en urgence prétextant une alerte à la bombe, et en a profité pour interpeller l'homme de 26 ans.