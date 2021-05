Etats-Unis : un sandwich à 100 dollars mis en vente à Disneyland

Le parc Disneyland d'Anaheim, au sud-est de Los Angeles, en Californie, compte vendre un sandwich géant et coûteux sur le thème des Avengers, pour la modique somme de 100 dollars (81 euros).

Le sandwich en question contiendra du salami, du jambon au romarin, du provolone (un fromage italien) et de la tartinade de tomates séchées au soleil sur une focaccia grillée. Le tout servi avec une sauce marinara et une salade de roquette.

Ce sandwich n'est -heureusement- pas destiné à une seule personne. Disney a déclaré que le «Sandwich Pym-ini» avait été conçu pour être partagé entre six à huit personnes. Pour ceux qui ne veulent pas partager ce format XXL, une version de taille normale coûtera 14,50 dollars (un peu moins de 12 euros).

Des plats qui jouent avec les proportions

Le sandwich sera vendu au restaurant Pym Test Kitchen dont le thème est «Ant-Man et la Guêpe», dans le prochain Avengers Campus, dont l'ouverture est prévue le 4 juin au parc Disney California Adventure. En référence au film, le restaurant servira des plats qui jouent avec les proportions, notamment une boulette de viande géante sur une cuillère métallique massive et une salade César qui n'est accompagnée que d'un énorme croûton.

Le campus, qui a été retardé d'un an en raison de la pandémie, proposera des attractions sur le thème de Spider-Man et des Gardiens de la Galaxie.

Le Parc Disneyland et le Parc Disney California Adventure ont commencé une réouverture progressive fin avril, bien qu'actuellement seuls les résidents de Californie soient autorisés à s'y rendre. Les attractions sont fermées depuis plus d'un an, mais entre novembre et mars, les visiteurs ont pu se promener dans le complexe quasi-désertique sans acheter de billets.