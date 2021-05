Le catcheur John Cena présente ses excuses aux Chinois pour avoir qualifié Taïwan de «pays»

Il a touché un point sensible. Après avoir qualifié Taïwan de «pays» lors de la promotion du film «Fast & Furious 9», le catcheur américain John Cena a publié une vidéo ce mardi dans laquelle il présente ses excuses aux Chinois, qui revendiquent ce territoire.

La courte séquence d'une minute a été postée sur le populaire réseau social chinois Weibo. En mandarin, la superstar de la WWE explique «faire beaucoup d'interviews» dans le cadre de la promotion de «Fast & Furious 9», dans lequel il joue le frère de Dom Toretto (Vin Diesel), et qu'il a «fait une erreur» dans l'une d'elles, sans plus d'explications. «J'aime et je respecte la Chine et les Chinois. Je m'excuse, je suis vraiment désolé», ajoute-t-il face caméra.

John Cena apologized in Chinese on Sina Weibo after calling Taiwan a country during an interview promoting Fast & Furious 9 pic.twitter.com/dzRKIYgEzL — Joe Yizhou Xu (@JoeXu) May 24, 2021

John Cena avait créé la polémique en Chine au début du mois, lors d'un événement promotionnel à Taïwan organisé par une chaîne de télévision locale. «Taïwan sera le premier pays à voir "Fast & Furious 9"», avait-il déclaré. Avec cette simple phrase, le catcheur de 44 ans s'est mis à dos de nombreux internautes chinois. En cause, le statut ambigu de l'île. Pékin estime qu'il s'agit de l'une de ses provinces, tandis que Taïwan se considère toujours comme étant la «vraie» Chine.

Finalement, en raison d'une nouvelle vague de coronavirus, la sortie du blockbuster, programmée le 19 mai, y a été repoussée à une date inconnue. En Chine continentale, le film est sorti en salles le 21 mai, explosant le box-office. Les Etats-Unis devront patienter jusqu'au 25 juin, et la France jusqu'au 14 juillet.