Le Texas sur le point d’autoriser le port d’armes sans permis ni vérification des antécédents

Un nouvel assouplissement qui ravit les conservateurs. Les législateurs du Texas ont adopté un projet de loi autorisant ses résidents à porter une arme de poing sans permis, sans formation et sans vérification des antécédents.

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a déjà indiqué qu’il signerait ce projet de loi une fois arrivé sur son bureau. Cet assouplissement de la loi concernant les armes à feu est souhaité depuis longtemps par les conservateurs, qui veulent rendre le port d’armes toujours plus accessible en vertu du deuxième amendement de la Constitution américaine.

Au Texas, la législation sur le port d’arme est cependant déjà l’une des plus souples des Etats-Unis, et l'Etat recense déjà 1,6 million de détenteurs du permis. Les habitants sont en outre autorisés à porter une carabine sans avoir de permis. Ce projet de loi a donc pour ambition d’élargir cette autorisation au port d’armes de poing. Actuellement, il est exigé que les propriétaires possèdent un permis, qu'ils délivrent leurs empreintes digitales aux autorités, passent une formation de quelques de heures puis réussissent un examen écrit et un test d’aptitude au tir.

Le port d'arme sans permis en plein essor

«Il s'agit d'une simple restauration du droit constitutionnel des Texans en vertu du deuxième amendement, un droit du peuple à garder et à porter des armes», a déclaré le sénateur républicain Charles Schwertner au Texas Tribune. La nouvelle loi prévoit cependant l'obligation pour le département de la sécurité publique du Texas de proposer un cours en ligne gratuit sur la sécurité des armes à feu.

Un assouplissement qui inquiète les élus démocrates, au regard de l’augmentation des fusillades qui ont eu lieu au Texas ces dernières années. Des arguments réfutés par les conservateurs, qui ont souligné que les fusillades de masse n’impliquaient que peu souvent des armes de poing.

Comme le souligne The Economist dans un article relayé par Courrier International, le port d’arme sans permis est en plein essor aux Etats-Unis. Depuis le mois de février 2021, plusieurs Etats américains ont assoupli leurs règles ou envisagent de le faire. C’est notamment le cas de l’Utah, qui autorise depuis le 5 mai le port d’armes sans permis à condition qu’elles soient dissimulées.