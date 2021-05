Mali : le président et le Premier ministre arrêtés par les militaires

La Mali plonge encore un peu plus dans le chaos. Neuf mois après un putsch organisé par des militaires, le président et le Premier ministre de transition, Bah Ndaw et Moctar Ouane, ont été arrêtés par l'armée ce 24 mai.

Les deux hommes ont été conduits vers une place forte de la Défense malienne, à quelques kilomètres de la capitale Bamako. Aucune revendication ou prise de parole officielle n'a pour le moment été effectuée par les militaires, ce qui laisse le pays dans une profonde incertitude.

RFI explique que le Premier ministre venait d'annoncer la formation d'un nouveau gouvernement, peu après la démission du précédent. Deux anciennes figures de l'ex-junte n'ont pas été reconduites dans l'équipe ministérielle, ce qui a causé la colère des militaires, et pourrait donc avoir motivé ce coup de force. Le média francophone assure que le médiateur de la Cédéao dans la crise malienne, Goodluck Jonathan, doit se rendre sur place ce mardi.

Un conseiller de la transition a expliqué au Monde que «ce qui se passe aujourd'hui est une photocopie du 18 août 2020». À cette période, la junte a renversé le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, alors que le pays traversait des troubles politiques. Les élections législatives en avril 2020 avaient été contestées, ce qui empêchait la formation d'un nouveau gouvernement.

Il y a un mois, le gouvernement de transition avait promis l'organisation d'un référendum constitutionnel, ainsi que d'élections présidentielle et législatives pour le début d'année 2022. Cela devait montrer une volonté de rendre le pouvoir aux civils après la transition. Aujourd'hui, les cartes sont redistribuées, et les prochains jours devraient permettre d'y voir plus clair concernant l'avenir du Mali. La situation sera suivie de près par la communauté internationale en raison de la place du pays dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.