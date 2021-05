Un commerçant rend un billet de loterie gagnant d'un million de dollars jeté à la poubelle

Au «Lucky Stop» de Southwick dans le Massachusetts, le client est roi. À tel point que lorsqu'une femme a jeté un ticket de loterie gagnant d'une valeur d'un million de dollars, les propriétaires ont décidé de lui rendre pour qu'elle puisse empocher la somme.

«J'étais pressée pendant mon déjeuner, je l'ai gratté rapidement, et il ne semblait pas être gagnant donc je leur ai donné pour qu'ils le jettent», a expliqué la gagnante Lea Rose Fiega à la télévision locale WWLP. Resté dans un coin pendant 10 jours, puis jeté à la poubelle, il faudra que le fils des propriétaires remarque ce ticket, qui n'était pas totalement gratté. Celui-ci a fini le travail et découvert que le petit bout de papier valait un million de dollars.

Lea Rose Fiega étant une habituée du Lucky Stop, les propriétaires savaient que ce billet était le sien. Maunish Shah, qui dirige le commerce, a expliqué qu'il a longuement hésité pour savoir ce qu'il devait faire dans cette situation insolite. Après avoir appelé sa famille en Inde pour demander conseil, ceux-ci lui ont répondu : «Rend-le, on ne veut pas de cet argent».

Une récompense à la clé

Abhi Shah, le fils qui avait trouvé le ticket s'est donc rendu chez Lea Rose Fiega et a insisté pour que celle-ci vienne le voir alors qu'elle travaillait. «J'y suis allé, et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit. Je n'y croyais pas du tout. J'ai pleuré et je lui ai fait un câlin», a-t-elle déclaré.

Comme l'a expliqué l'agence de presse Associated Press, tout n'a pas été perdu pour autant pour les commerçants. L'entreprise qui avait émis le ticket gagnant a ainsi versé 10.000 dollars de bonus au magasin. Une manière de les récompenser pour leur belle action.