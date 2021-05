Un dealer britannique tombe à cause… d’une photo de fromage

Al Capone était tombé à cause de ses impôts, le dealer anglais Carl Stewart passera par la case prison à cause de sa passion pour le fromage.

Le Britannique était «impliqué dans le trafic de grandes quantités de drogues de classe A et B», raconte l'inspecteur détective Lee Wilkinson pour le Liverpool Echo, relayé par Korii. Cependant, c'est parce que celui-ci a partagé une photo de Stilton, un fromage anglais, qu'il s'est fait attraper par les forces de l'ordre.

L'image a été publiée sur EncroChat, un système utilisé par des criminels pour chiffrer leur messagerie. Après avoir cracké le chiffrage, les forces de l'ordre ont mis la main sur cette photo, qui en disait plus que ses seuls goûts culinaires. «Sa paume et ses doigts ont été analysés et leurs empreintes nous ont menés droit à lui», explique Lee Wilkinson.

À 49 ans, Carl Stewart a été condamné le 21 mai dernier à 13 ans et 6 mois de prison. Mais si son arrestation est insolite, elle n'en est qu'une parmi tant d'autres. Depuis le début de «l'opération Venetic», qui a commencé avec le crackage d'EncroChat, «la police de Merseyside a pour le moment arrêté 60 personnes, dont beaucoup ont été inculpées pour des trafics de drogues ou d'armes», assure Lee Wilkinson. Nul doute que les criminels feront à l'avenir attention avant de publier une photo de leur déjeuner.