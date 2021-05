Vacances aux États-Unis : test, quarantaine… Tout ce qu’il faut savoir avant de partir

Une campagne de vaccination menée tambour battant, des villes qui recommencent à retrouver une certaine normalité... Les Etats-Unis pourraient être une destination intéressante pour les vacances d'été à venir. Mais tout n'est pas simple.

Depuis le 25 janvier, soit quelques jours après sa prise de fonctions, Joe Biden a en effet restauré l'interdiction d'entrée sur le territoire pour tous les citoyens non américains qui viennent du Royaume-Unis, du Brésil, d'Inde, d'Irlande, d'Iran, de Chine, d'Afrique du Sud et de l'espace Schengen, dont la France. Une situation qui empêche donc de se rendre aux Etats-Unis, à moins d'avoir une raison particulière.

Dans un effort pour relancer le secteur touristique, Ursula von der Leyen a annoncé fin avril que les touristes américains qui ont été vaccinés pourront visiter les pays de l'Union européenne cet été. Clément Beaune, secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, n'a pas caché qu'il espérait une réciprocité permettant notamment aux Français de pouvoir se rendre sur le territoire américain. Mais à l'heure actuelle, aucune annonce de l'administration Biden ne va dans ce sens.

Si jamais le président américain venait à accepter la venue d'Européens aux Etats-Unis, et que les règles de voyage ne changent pas, les touristes devront prendre certaines mesures. Acutellement, ceux-ci doivent présenter un test PCR négatif de moins de trois jours, ou une preuve qu'ils ont guéri du coronavirus dans les 90 jours précédant leur voyage. Tous les visiteurs de plus de 2 ans sont concernés.

Concernant les quarantaines, le gouvernement demande à ceux qui n'ont pas été vaccinés d'être testés entre 3 et 5 jours après le voyage et de s'isoler pendant 7 jours. La quarantaine n'est pas requise pour les touristes qui ont reçu leur vaccin, mais un dépistage reste malgré tout conseillé par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

À l'heure actuelle, il est donc impossible d'affirmer que les Français pourront se rendre aux Etats-Unis pendant l'été pour profiter de New York, Los Angeles ou encore des paysages sauvages de l'ouest américain. Il faudra attendre une prise de parole sur le sujet de Joe Biden. Ce dernier se rend bientôt en Europe à l'occasion du G7 au Royaume-Uni prévu entre les 11 et 13 juin. L'occasion d'annoncer un allègement des mesures aux côtés de ses homologues ?