Californie : une fusillade fait huit morts et de nombreux blessés, le tireur présumé neutralisé

Une fusillade a fait huit morts et de nombreux blessés à San José, en Californie, a annoncé ce mercredi 26 mai la police locale.

Le suspect a été tué, selon cette même source.

La fusillade a eu lieu près d'un site de la Valley Transportation Authority (VTA), qui gère notamment les transports dans une partie de la région.

Des employés de la VTA figurent «parmi les victimes», selon la police, qui n'a pas précisé leur nombre.

Le site a été évacué, a précisé l'entreprise sur Twitter.

Confirming that:



- Active Shooter at VTA Light Rail Yard around 6:45a



- Multiple casualties, extent of injuries being determined



- Suspect deceased



- Employees evacuated



- VTA service not impacted (trains were in service before incident)

— VTA (@VTA) May 26, 2021