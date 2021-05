DIRECT - Coronavirus : le variant indien détecté dans au moins 53 territoires

La France continue de retrouver une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. Le couvre-feu est désormais repoussé à 21h et les principaux indicateurs de l'épidémie poursuivent lentement leur baisse. Suivez l'évolution de la situation en direct.

6h33

Le variant du coronavirus détecté en Inde pour la première fois a été officiellement signalé dans 53 territoires, a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un rapport. L'OMS a en outre reçu des informations, provenant de sources non officielles, selon lesquelles le variant B.1.617 a été trouvé dans sept autres territoires, d'après les chiffres de la mise à jour épidémiologique hebdomadaire de l'agence de santé des Nations unies, portant le nombre total à 60. Selon le rapport, ce variant B.1.617 manifeste une transmissibilité accrue tandis que la gravité des cas concernée est en cours d'étude.

6h14

Le quotidien japonais Asahi, partenaire officiel des Jeux olympiques de Tokyo-2020, a appelé mercredi à l'annulation de l'événement, qu'il a qualifié de "menace à la santé", alors que le pays subit actuellement une quatrième vague d'infections au coronavirus. Dans un éditorial, le journal a enjoint au Premier ministre nippon Yoshihide Suga d'"examiner la situation calmement et objectivement" et de "prendre la décision d'annuler les JO de cet été". A moins de deux mois des Jeux (23 juillet-8 août), reportés l'an dernier à cause de la pandémie, la population japonaise est vent debout contre leur tenue, selon divers sondages.